"Тисяча Зеленського": українці масово витрачають ковідні гроші та скаржаться на проблеми

Українці витрачають підступну тисячу / УНІАН

У четвер, 16 грудня, тестувальники програми еПідтримка отримали перші виплати за вакцинацію, загальна сума виплат склала 500 млн грн.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду в парламенті, з 19 грудня кожен українець (вакцинований від коронавірусу) зможе отримати тисячу гривень.

Півмільярда за півдня

Мобільний monobank з моменту початку виплат вакцинованим клієнтам по 1000 грн 16 грудня за чотири години нарахував на спеціальні картки 430 млн грн. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"430 000 виплат! Без збоїв і суєти! Круто спрацювала наша команда і команда Мінцифри Михайла Федорова", - написав Гороховський.

За його словами, співпраця бізнесу і держави вийшла абсолютно на новий рівень за останні два роки, що підтверджує масштабна програма е-Підтримка.

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Альфа банк також почав нараховувати щепленим від коронавірусу клієнтам по 1 тис. грн, найближчим часом кошти отримають ті, хто подав заявки на програму еПідтримка в Дії, повідомляє прес-служба банку.

"1000 грн прямо зараз? Це вже зараз працює для тих, хто оформив карту еПоддержка в Sense, взяв участь в бета-тесті і вибрав в додатку дія Альфу гроші вже на рахунку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в банку відзначили, що для того отримання виплати за вакцинацію необхідно зайти в додаток Sense SuperApp, а в розділі "Швидкі дії і функції" оформити карту Підтримка. Після чого необхідно перейти в додаток Дія і вибрати рахунок для нарахування 1 тис.грн.

Українці після виплат "поклали" онлайн-магазини

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, перші одержувачі "ковидної" тисячі вирушили купувати книги.

"А тим часом учасники бета-тестування "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів. Класний показник того, що ми читаюча нація!" – відзначити Михайло Федоров.

За його словами, щодня до додатка Дія, через який можна отримати сертифікат про вакцинацію та оформити картку для виплат, приєднується понад 50 000 користувачів.

"Якщо ви ще не встановили програму, можете це зробити і приєднатися до пілота проекту. Якщо ви вакциновані двома дозами від ковіда, в оновленому додатку натисніть "записатися" і відкрийте карту епідтримка в банку. Зробити це можна онлайн або офлайн", – додав Федоров.

Чим незадоволені українці

Разом з тим деякі користувачі кажуть, що додаток дія працює некоректно. Нерідко для виправлення ситуації доводиться встановлювати заново програму.

Крім того, також звучать нарікання на роботу банків. Користувачі відзначають, що після відкриття карти через деякий час вона таємничим чином зникає.

"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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