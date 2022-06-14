У Кабміні, пояснили чи пройде в 2022 році пенсійна реформа і чи піднімуть соцвиплати

У Кабміні, пояснили чи пройде в 2022 році пенсійна реформа / Колаж фото УНІАН

В Україні в 2022 році пенсійну реформу не вдасться впровадити - через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Про це міністр соцполітики Марина Лазебна заявила в ефірі єдиного телемарафону.

"Я хочу, щоб люди поверталися в Україну, і їм потрібно дати перспективу. Я вважаю, що накопичувальні пенсійні рахунки – це може бути дуже хорошою перспективою повертати людей в Україну. Ми зараз над цим думаємо: які це можуть бути категорії, необхідний ресурс, щоб створити ці накопичувальні рахунки, відкласти людям туди кошти", – пояснила чиновниця.

Разом з тим чиновниця зазначила, що пенсійна реформа стане можливою вже в 2023 році.

Лазебна також говорить, що, незважаючи на широкомасштабне вторгнення Росії, індексація пенсій, закладена в бюджет 2022 року, була виконана в березні. Вона підкреслила, що така індексація повинна бути для всіх без винятку пенсіонерів, без сегрегації і вона планово здійснюється раз на рік.

"Ми напрацювали рішення про єдиний порядок уніфікації індексацій пенсій. Він буде прийнятий, але готуємося до великої індексації вже в наступному році", – підсумувала чиновниця.

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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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