У Черкасах різко переписали тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

У Черкасах ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення.

https://glavred.net/economics/v-cherkassah-rezko-izmenili-tarify-na-vodu-skolko-pridetsya-platit-i-kogda-10773320.html Посилання скопійоване

У Черкасах підняли вартість тарифу на воду - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

У Черкасах із 1 липня 2026 року зміняться тарифи на воду

Рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради

У Черкасах із 1 липня 2026 року зміняться тарифи на воду. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради під час чергового засідання.

Зазначається, що нові розцінки на послуги КП "Черкасиводоканал" стосуватимуться як водопостачання, так і водовідведення для населення.

відео дня

"Для населення тариф на водопостачання становитиме 23,81 грн за 1 куб. м, а на водовідведення — 23,45 грн за 1 куб. м (без ПДВ)", - йдеться у рішенні виконавчого комітету Черкаської міськради.

В Україні зросте вартість одразу трьох тарифів - коли чекати на зміни

Експерт з енергетики Юрій Корольчук заявив, що через складний стан енергосистеми та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення. За його оцінкою, вартість електроенергії може зрости до 5–5,5 гривні за кВт·год.

Водночас, за словами експерта, зміни можуть торкнутися не лише електроенергії. Він зазначив, що нині тарифи на інші комунальні послуги залишаються фактично замороженими, однак така ситуація може бути тимчасовою. У перспективі можливе також підвищення вартості водопостачання та теплопостачання.

Тарифи на воду в Україні - останні новини за темою

Верховна Рада ухвалила закон, який передає місцевим громадам право встановлювати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус заявив, що розмір тарифів відтепер залежатиме від рішень міст і місцевих бюджетів. Закон набуде чинності через два місяці після підписання президентом.

У Тернополі комунальне підприємство вже переглядає тарифи через значне зростання витрат, зокрема на електроенергію. Заступниця директора "Тернопільводоканалу" Ірина Вегера розповіла про заплановане зростання з нинішніх 36 гривень 70 копійок до близько 98,5 гривень за кубометр, остаточне рішення має прийняти місцева міськрада.

Як раніше повідомляв Главред, особливості тарифів на воду пояснюються різницею у технологіях видобутку та очищення води в різних регіонах, зокрема використанням підземних джерел і необхідністю додаткових витрат електроенергії для насосу. Також впливають рівень споживання та інвестиційна складова, що призводить до значних відмінностей у вартості водопостачання в українських містах.

Інші новини:

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред