Інфляція в Україні підскочить до 20%: експерт поділився невтішним прогнозом

Україна дуже залежна від аграрного сектора. Якщо літо буде спекотне і сухе, то інфляція буде висока.

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Інфляція в Україні може підскочити до 20% за однієї умови/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook Пендзин

Основні тези Пендзина:

Очікування інфляції в бюджеті на цей рік – 9%, сьогодні в Україні інфляція на рівні 14,6%

Україна дуже залежна від аграрного сектору, тому у разі неврожаю інфляція буде висока

Якщо буде великий неврожай, інфляція буде під 20%

Інфляція в Україні може підскочити до 20%, якщо цього року буде великий неврожай. Україна дуже залежить від аграрного сектору, тому те, яким буде врожай, серйозно вплине на економічну ситуацію в нашій державі.

Про це сказав економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин під час чату на Главреді. Він зазначив, що очікування інфляції в бюджеті на цей рік – 9%. Сьогодні у нас інфляція – 14,6%.

"Я вам зможу сказати, якою буде інфляція наприкінці року, після того, як ми з вами переживемо літо. Якщо літо буде спекотне і сухе, інфляція буде висока, тому що ми дуже залежні від аграрного сектору", – зазначив він.

Пендзин нагадав, що продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зробила прогноз на 2025 рік щодо очікувань врожаю в різних країнах.

"Так от, про Україну вони написали, що цього року у нас знову буде великий неврожай, тому що очікується спека і посуха. Якщо погода справді буде такою, то інфляція точно буде під 20%. Якщо ж врожай буде нормальний, цільовий показник на рівні 10% якраз буде тою цифрою, яка відображатиме реальну інфляцію", – зазначив експерт.

Дивіться відео, в якому економіст Олег Пендзин розповів, ціни на які продукти харчування в Україні стають захмарними, та чому в Росії повертаються продуктові картки та дефіцит товарів:

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, яловичина та свинина стрімко дорожчають – стало відомо, скільки зараз коштує кілограм. Найближчим часом істотного зниження цін на свинину не очікується.

Також повідомлялося, що вартість яєць в Україні може різко змінитися – стало відомо, чи перевалить ціна за 100 гривень. Влітку буде додаткова пропозиція яєць від домашніх господарств населення.

Нагадаємо, ціни уже злетіли на 150% – українці змушені масово економити на харчах. Через падіння доходів 46% українців економлять на харчах, навіть середній клас переходить на хліб та овочі, зазначив економіст Олег Пендзин.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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