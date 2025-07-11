Українкам виплатять від 50 000 до 150 000 грн: хто може отримати допомогу

Програма поширюється на одну з областей України, а заявки приймаються до 20 липня 2025 року включно.

https://glavred.net/economics/ukrainkam-vyplatyat-ot-50-000-do-150-000-grn-kto-mozhet-poluchit-pomoshch-10680488.html Посилання скопійоване

Жінки у бізнесі отримають підтримку / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Українки можуть отримати до 150 тис. грн на розвиток бізнесу

Розмір гранту залежить від наявності найманих працівників та планів

У Львівській області стартувала нова ініціатива для жінок-підприємиць: благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" оголосив набір заявок на участь у грантовій програмі. Учасниці можуть отримати фінансову допомогу в розмірі від 50 000 до 150 000 гривень для розвитку або відновлення власної справи. Про це повідомили в пресслужбі фонду.

Програма спрямована на підтримку українок, які займаються бізнесом під час війни або релокували свою справу у Львівську область. Фінансування можна буде спрямувати на закупівлю обладнання, необхідного для підприємницької діяльності.

відео дня

"Метою конкурсу є підтримка та розвиток місцевого підприємництва у Львівській області шляхом надання грантів жінкам, які продовжують вести свій бізнес в умовах воєнного стану, бажають зміцнювати та розвивати власну справу або розпочали власну справу заново після релокації бізнесу й потребують фінансової підтримки", — йдеться у повідомленні.

Програма передбачає різні рівні грантової підтримки:

до 50 тис. грн — для тих, хто не має найманих працівників і не планує їх залучати;

— для тих, хто не має найманих працівників і не планує їх залучати; до 100 тис. грн — для підприємиць, які мають від 1 до 5 працівників і готові найняти хоча б одну людину протягом пів року;

— для підприємиць, які мають від 1 до 5 працівників і готові найняти хоча б одну людину протягом пів року; до 150 тис. грн — для бізнесів із п’ятьма й більше працівниками, які забезпечать мінімум два нових робочих місця упродовж шести місяців.

Загальний бюджет програми — 2 мільйони гривень.

Участь можуть взяти жінки з українським громадянством, які постійно проживають в Україні, мають бізнес у Львівській області щонайменше шість місяців або перевезли його туди після початку повномасштабної війни. Також необхідно бути ВПО, не мати фінансових боргів і не підтримувати ділових зв’язків із Росією чи Білоруссю.

Щоб стати учасницею конкурсу, потрібно до 20 липня 2025 року (включно) заповнити онлайн-заявку, вказати інформацію про себе та свій бізнес, а також додати мотиваційний лист.

"Умовою подачі та прийняття заявки до розгляду є правильне заповнення всіх пунктів у формі, що призначені для підприємиць. У разі некоректного заповнення форми Фонд не уточнюватиме інформацію у учасниць конкурсу і не доповнюватиме заявку", — додали організатори.

Допомога українцям - що відомо про підтримку

Нагадаємо, Главред писав, що українці можуть отримати 29 тисяч грошової допомоги. Допомогу будуть виділяти мешканцям однієї із прифронтових областей.

Також і ВПО отримають низку виплат. Держава частково компенсує внутрішньо переміщеним особам деякі витрати.

Ба більше, українці можуть отримати до 124 тис. грн (3 тис. доларів) на розвиток власної справи. Претендувати на виплати можуть жителі півдня України, які мають бізнес-ідеї та планують займатися підприємництвом під час війни.

Більше економічних новин:

Про джерело: фонд "Жіночі можливості в Україні" Фонд "Жіночі можливості в Україні" – це благодійний фонд, заснований навесні 2022 року у Кривому Розі, йдеться на сайті. Фонд прагне стати опорою для жінок, які розвивають свій бізнес та роблять внесок в економіку України, особливо в умовах воєнного стану. Він спеціалізується на наданні грантів, менторського супроводу та освітніх програм для жінок-підприємиць. А також сприяє розвитку українського суспільства та інклюзивного й сталого економічного зростання через посилення ролі та можливостей жінок. Впроваджуються ініціативи, спрямовані на підтримку жінок, що постраждали від війни, зокрема, багатодітних матерів та ВПО. Фонд регулярно оголошує конкурси міні-грантів для жінок-підприємиць у різних регіонах України. Розмір грантів може варіюватися і кошти надаються на придбання обладнання для розвитку бізнесу та створення нових робочих місць. Займається організацією курсів, тренінгів та семінарів з мікропідприємництва, агротехнологій, маркетингу, фінансування, продажів, комп'ютерної грамотності тощо. Фонд підтримує громади, родини, жінок, які розпочинають новий етап у житті, а також жінок-підприємиць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред