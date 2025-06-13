Українкам пообіцяли до 150 тисяч грн: названо головну умову і терміни виплат

Презентовано новий конкурс для жінок-підприємниць.

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Українкам пообіцяли виплати солідних сум / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Новий проєкт обіцяє виплати жінкам-підприємницям

Розмір грантів встановлено на рівні - від 50 000 до 150 000 грн

Стало відомо про можливість для українок отримати солідний грант для розвитку та масштабування бізнесу.

Благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" презентує новий конкурс і запрошує жінок-підприємниць, ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці організації.

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У конкурсі можуть брати участь зареєстровані ФОПи у Львові та Львівській області. Зазначається, що розмір грантів встановлено на рівні - від 50 000 до 150 000 грн.

Уточнюється, що пропозиція є чудовою можливістю дізнатися, як отримати фінансову підтримку для розвитку або масштабування власного бізнесу, а також налагодити нові ділові зв'язки.

"Наша мета - донести до кожної учасниці інформацію про те, де і як можна отримати ресурси для зростання своєї справи. Це не просто можливість залучити інвестиції, а шанс знайти партнерів, обмінятися досвідом і розширити горизонти. Ми створюємо спільноту, в якій жінки можуть підтримувати одна одну, обговорювати виклики та спільно знаходити шляхи розвитку", - додала засновниця фонду "Жіночі можливості в Україні" Влада Недак.

Участь у заході безкоштовна. Щоб зареєструватися, потрібно заповнити коротку онлайн-форму.

"Дата: 20 червня 2025 року. Час: початок реєстрації - 10:30. Презентація 11:00-13:00. Місце: м. Львів, конференц-зал у готелі Modern Art Hotel", - додали у фонді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям повернуть гроші за оренду житла. Власникам житла держава компенсуватиме ПДФО і військовий збір, ФОПам - ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.

Раніше повідомлялося про те, що українцям донарахують субсидії. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні запланована індексація пенсій. Однак деякі пенсіонери залишаться без доплат.

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Що відомо про фонд "Жіночі можливості в Україні" Фонд "Жіночі можливості в Україні" засновано навесні 2022 р. у Кривому Розі. Майже два роки організація надає підтримку громадам, сім'ям, жінкам, які починають новий етап у житті. Фонд прагне стати опорою для жінок, які розвивають свій бізнес і роблять внесок в економіку України, йдеться на сайті організації.

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