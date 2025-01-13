Українці масово скуповують долари: що буде з курсом - прогноз аналітиків

Нацбанк України проводить досить активну політику, щоб не було швидкого знецінення гривні.

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Що буде з курсом долара - прогнози експертів / УНІАН, ua.depositphotos.com

Головні тези:

Нацбанк стабілізує ситуацію з курсом валют

Гривня продовжить девальвацію

Зберігати всі заощадження в доларах небажано

У п'ятницю, 10 січня, курс долара в Україні зріс до рекордних 43 гривень і навіть вище в деяких банках. Українці, бачачи підвищення курсу, стали активно купувати американську валюту. Експерти спрогнозували, що буде з курсом далі і чи варто ставати в чергу в обмінник.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин сказав ТСН, що Нацбанк України проводить досить активну політику, щоб не було швидкого знецінення гривні. Але це не змінює загальний тренд щодо її девальвації.

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З ним згоден і голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

"Можна говорити про новий валютний коридор на міжбанку - 42,2-45,5 грн/долар, відповідно на готівковому ринку це понад 43 грн/долар. Завдяки фінансовій допомозі наших зарубіжних партнерів немає фундаментальних економічних чинників для швидкої девальвації гривні. Є певні спекулятивні чинники, але Нацбанк має ресурси і, сподіваюся, що він їх використає, щоб стримати девальваційний темп гривні. Якщо так станеться, то готівковий долар поступово припинить дорожчати і зупиниться на 43 грн", - вважає він.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що впродовж тижня з 13 до 19 грудня не слід очікувати значного подорожчання долара. На його думку, регулятор, найімовірніше, стабілізує ситуацію.

Експерти радять українцям не продавати готівкові долари без нагальної потреби. У тому, що стосується купівлі доларів - прогнози різняться.

Пендзин вважає, що в перші три місяці 2025 року курс готівкової гривні не сягне 44 грн/долар (+2%), тому гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) будуть прибутковішими за інвестиції в купівлю готівкової валюти.

Шевчишин згоден, що гривневі інвестиційні інструменти поки що можуть принести більший прибуток, ніж купівля готівкової валюти. Однак у тривалій перспективі валюта може дати дохід, який можна порівняти якщо не з ОВДП, то принаймні з гривневими депозитами.

"Але вкладати всі без винятку кошти у валюту навряд чи доцільно. Можлива така стратегія: короткострокова перспектива - гривневі депозити або ОВДП, довгострокова - купівля валюти. Зараз краще долар, що дорожчає, а не євро, тому що курс євро найближчими місяцями може знизитися до паритетного з доларом", - сказав Шевчишин.

На думку Забловського, маніпуляції з валютою варто поставити на паузу, поки не відбудеться зміна президента в Сполучених Штатах. Поки можна купувати ОВДП і банківські злитки дорогоцінних металів. Експерт додав, що золото не дешевшатиме, але прибуток дасть не раніше, ніж через кілька років.

Курс долара в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин порадив у першій половині року купувати долари, а в другій - євро. Однак усе залежатиме від розвитку ситуації в країні.

У 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але істотних коливань на валютному ринку не передбачається. До кінця року курс долара може досягти 45 гривень. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що бюджет країни передбачає середньорічний курс на рівні 45 грн/дол. За його словами, у 2025 році курс долара залишатиметься в межах 42-45 грн за долар без значних коливань.

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Хто такий Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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