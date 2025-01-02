Чи подорожчає долар у 2025-му: голова Комітету економістів України дав відповідь

Нацбанк зараз має рекордні золотовалютні резерви, яких у нього не було навіть за найкращих умов у мирний час, що дозволить контролювати валютні коливання.

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Чи подорожчає долар у 2025-му/ колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

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Чи подорожчає долар у 2025 році

Чи зміняться ціни на товари та послуги в Україні у 2025-му

Ціна на долар в Україні у 2025 році, ймовірно, залишиться у межах 42-45 грн. за долар.

Дуже великого і різкого стрибка вартості долара швидше за все не буде. Про це розповів голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак в інтерв’ю Главреду.

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"У бюджеті на 2025 закладено середньорічний курс 45 грн за долар, і він, ймовірно, залишиться в межах 42-45 грн. До 100 гривень він точно зростати не буде, адже завдяки зовнішній фінансовій підтримці Нацбанк має рекордні золотовалютні резерви, яких у нього не було навіть за найкращих умов у мирний час, що дозволить контролювати валютні коливання", – пояснив Новак.

Також він відповів, як у 2025 році можуть змінюватися ціни на товари та послуги і чи варто очікувати високої інфляції.

"Високої інфляції у будь-якому випадку не буде, адже купівельна спроможність українців буде знижуватися, що не дозволяє формувати високий попит на товари та послуги. Тому через ці об’єктивні обставини не буде джерела для надто високих темпів інфляції", – зазначив Новак.

Курс долара в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що долар може бути по 47 гривень – українців попередили про можливий стрибок курсу у 2025 році. У 2024 році курс долара найбільше зріс у весняні місяці.

Також повідомлялося про новий історичний максимум – курс долара "підскочив" перед Новим роком. Національний банк України підвищив курс долара до гривні.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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