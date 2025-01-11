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"Рекорд" за останні 8 років: в Україні зростає ціна на популярний фрукт

Віталій Кірсанов
11 січня 2025, 11:53
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Багато садівників зараз пропонують до продажу переважно продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання.
яблуко
Ціни на яблука зростають/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • В Україні зростає попит на яблука
  • Обмежена пропозиція яблук на ринку

Ціни на яблука в Україні досягли рекорду за останні 8 років і продовжують зростати. Цього тижня в Україні активізувалося подорожчання яблук. Причиною стало зростання попиту з боку покупців усіх категорій. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На сьогодні якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг ($0,59-0,76/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Зазначається, що пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що також сприяє зростанню цін на ці фрукти. Багато садівників зараз пропонують до продажу переважно продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко традиційно відправляється на експорт, а деякі садівники планують продавати його не раніше початку весни.

Аналітики також зазначили, що на сьогодні яблука в Україні вже надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Как хранить яблоки на зиму инфографика
Как хранить яблоки на зиму инфографика / Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар розповів, що повне подорожчання шоколаду і какао в Україні варто очікувати найближчим часом.

Крім шоколаду, дорожчає і кава. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну еспресо подорожчало в понад 1,7 раза.

Тим часом ціни на молоко-сировину в Україні стабілізувалися. Відомо, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня становила 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20,00 коп. більше, ніж місяць тому. Вищий ґатунок у середньому коштує 18,65 грн/кг без ПДВ, ціна не змінилася порівняно з результатами моніторингу 25 листопада. А середня ціна на молоко першого ґатунку - 17,65 грн/кг без ПДВ, вона не змінилася відносно другої половини листопада.

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EastFruit - це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) та аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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