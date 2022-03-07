Скасування податків і нові ціни на газ, продукти та ліки: важливе звернення Шмигаля до українців

Денис Шмигаль / скріншот

Кабмін прийняв рішення щодо контролю над цінами на деякі продукти, лікарські препарати і паливо в умовах війни в країні.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час звернення 7 березня, відтепер, згідно з рішенням Кабінету Міністрів, обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою дозволено здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

"Не варто деяким підприємцям намагатися заробити на війні", - йдеться в заяві глави уряду.

ФОП 1 і 2 групи звільнили від сплати податків

Також Кабмін звільнить від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Крім того, відстрочено введення РРО для всіх фізичних осіб-підприємців.

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Ціни на газ

Уряд України прийняв рішення зменшити вартість газу для теплових електростанцій до 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить українським ТЕС не зупиняти виробництво.

"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу і поставляти українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", - заявив глава уряду.

Що ще прийняли в Кабміні

Будуть звільнені підприємства та фізичні особи підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (у т.ч. територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави.

Буде відстрочена сплата податків для всіх підприємств, які не здатні їх заплатити.

Встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів для бізнесу.

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