Ціни 'злетять': в Україні зросте вартість сигарет через підвищення акцизу

Підвищення акцизу на сигарети принесе державі додатковий прибуток у розмірі 27,1 млрд гривень.

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В Україні стрімко подорожчають сигарети / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

У 2025 році в Україні значно зростуть ставки акцизу на сигарети. Відповідно ціни на цю продукцію підвищаться. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту бюджету на 2025 рік №12000.

Наступного року специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра зросте на 23,4%, з 47 до 58 євро за 1000 штук. Мінімальне податкове зобов'язання також підвищиться на 23,9%, з 63,45 до 78 євро за 1000 штук.

З 1 жовтня 2024 року ставки акцизу будуть розраховуватися в євро, а не в гривнях. Водночас акциз на алкоголь та пиво залишиться без змін.

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Зміни до Податкового кодексу України передбачають додаткові доходи обсягом 27,1 млрд гривень. Згідно із документом, 22,6 млрд гривень надійде від підвищення акцизу на тютюнові вироби, а 4,5 млрд гривень — від ПДВ через збільшення ставок акцизу.

Що таке акциз? Акциз – один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем). Це – найпоширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), які стягують з виробників чи продавців товарів. Акциз включається до ціни товару, яку сплачує споживач товару, а його розмір і сума стягуються до державного чи місцевого бюджету. Часто застосовується до окремих імпортних товарів з метою захисту внутрішнього ринку й підтримки вітчизняного товаровиробника, пише Вікіпедія.

Ціни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у серпні ціни на продукти в Україні зросли в середньому на 0,9%. Вартість алкогольних напоїв також змінилася: горілка подешевшала, а столові вина українських марок подорожчали. Водночас сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 108,3 гривні за пачку.

Також ціни на груші на оптових ринках України впали на 32% порівняно з минулим роком через сезонне збільшення врожаю та слабкий попит. Тепер кілограм груш можна придбати за 15-30 гривень.

Як повідомляв Главред, початок осені в Україні пройшов без значних cтрибків цін, хоча деякі продукти все ж подорожчали. Найбільше зросла вартість часнику, броколі та цвітної капусти.

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