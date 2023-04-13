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До 6 гривень за кіловат: ЗМІ дізналися кому і як Кабмін хоче підвищити тариф на світло

Дмитро Відоменко
13 квітня 2023, 09:04 оновлено 13 квітня, 09:04
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Тариф на електроенергію можуть різко підвищити, кажуть журналісти.
Тарифи, світло
ЗМІ дізналися кому і як Кабмін хоче підняти тариф на світло / Колаж фото УНІАН

В Україні тариф на електроенергію планується різко підвищити. Про це з посиланням на джерела в уряді повідомляє видання "Економічна правда".

Ті, хто використовує понад 1000 кіловат-годину на місяць, платитимуть за кожну кіловат-годину близько 6-6, 2 грн. А тариф при споживанні до 1000 кіловат-годину хочуть збільшити на 30-40%.

Наприклад, на даний момент українці платять за кожну кіловат-годину 1,44 грн (за умови, якщо споживають до 250 кВт-год на місяць) і 1,68 грн ‒ за кожну додаткову кіловат-годину (якщо використовують більше 250 кВт-год на місяць).

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"Для заможних людей, які використовують понад 1000 кВт-год на місяць, обговорюється встановлення ринкового тарифу на рівні близько 6-6,2 грн/кВт-год. Його планують встановити на тривалий період, наприклад на рік, а потім, у разі необхідності, переглянути. Щодо іншої категорії (зі споживанням до 1000 кВт-год на місяць) тривають консультації. Обговорюється збільшення умовно на 30-40%, але можливий такий варіант, що все залишать на чинному рівні", – розповів журналістам один з представників робочої групи Кабміну.

Крім того, повідомляється, що чисто з технічної точки зору остаточно рішення щодо перегляду тарифів – зона відповідальності Кабміну. Однак, як часто буває в Україні, на практиці ситуація виглядає інакше. Як стверджує джерело журналістів у парламенті, останнє слово в будь-якому випадку за президентом Володимиром Зеленським, який "дуже уважно стежить за темою тарифів".

Ціна на газ і світло в Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн / тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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