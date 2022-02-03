Українцям перерахують газові квитанції: кому світить зниження платежів

Абоненти скаржаться на необґрунтовано високі показники газових лічильників.
Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг позапланово перевірить 29 облгазів, які порушують права своїх споживачів.
Це пов'язано з масовими скаргами абонентів на те, що облгази ігнорують показання лічильників, і нараховують необґрунтовано високі тарифи, пише Газправда.
Як хитрують облгази
Зазначається, що постачальники газу нараховують суми в платіжках, ігноруючи показання лічильників, вчасно передані клієнтами.
Крім того, облгази часто відмовляються коригувати передані показання. У зв'язку з цим в НКРЕКП вирішили провести перевірки, в результаті яких з'ясується, хто з постачальників наживається на своїх клієнтах.
Де проведуть перевірки
У числі підприємств, на яких найближчим часом проведуть перевірки, виявилися:
- Київоблгаз;
- Київгаз;
- Вінницягаз;
- Волиньгаз;
- Дніпрогаз;
- Дніпропетровськгаз;
- Донецькоблгаз;
- Житомиргаз;
- Закарпатгаз;
- Запоріжгаз;
- Івано-Франківськгаз;
- Кіровоградгаз;
- Лубнигаз;
- Львівгаз;
- Маріупольгаз;
- Миколаївгаз;
- Одесагаз;
- Полтавагаз;
- Рівнегаз;
- Харківгаз;
- Харківміськгаз;
- Сумигаз;
- Херсонгаз;
- Хмельницькгаз;
- Черкасигаз;
- Чернігівгаз.
Перерахунок нарахувань
У НКРЕКП підкреслили, що в разі виявлення подібних порушень українцям радять звертатися зі скаргою Нацкомісію.
Додамо, що після проведення перевірок громадянам можуть перерахувати платіжки, звіривши їх з показаннями лічильників.
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Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.
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