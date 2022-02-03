Українцям перерахують газові квитанції: кому світить зниження платежів

В Україні перевірять 29 облгазів

Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг позапланово перевірить 29 облгазів, які порушують права своїх споживачів.

Це пов'язано з масовими скаргами абонентів на те, що облгази ігнорують показання лічильників, і нараховують необґрунтовано високі тарифи, пише Газправда.

Як хитрують облгази

Зазначається, що постачальники газу нараховують суми в платіжках, ігноруючи показання лічильників, вчасно передані клієнтами.

Крім того, облгази часто відмовляються коригувати передані показання. У зв'язку з цим в НКРЕКП вирішили провести перевірки, в результаті яких з'ясується, хто з постачальників наживається на своїх клієнтах.

Де проведуть перевірки

У числі підприємств, на яких найближчим часом проведуть перевірки, виявилися:

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Київоблгаз;

Київгаз;

Вінницягаз;

Волиньгаз;

Дніпрогаз;

Дніпропетровськгаз;

Донецькоблгаз;

Житомиргаз;

Закарпатгаз;

Запоріжгаз;

Івано-Франківськгаз;

Кіровоградгаз;

Лубнигаз;

Львівгаз;

Маріупольгаз;

Миколаївгаз;

Одесагаз;

Полтавагаз;

Рівнегаз;

Харківгаз;

Харківміськгаз;

Сумигаз;

Херсонгаз;

Хмельницькгаз;

Черкасигаз;

Чернігівгаз.

Перерахунок нарахувань

У НКРЕКП підкреслили, що в разі виявлення подібних порушень українцям радять звертатися зі скаргою Нацкомісію.

Додамо, що після проведення перевірок громадянам можуть перерахувати платіжки, звіривши їх з показаннями лічильників.

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Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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