Українцям надходитиме 'третя платіжка' за газ: за що і скільки доведеться платити

Мешканці багатоквартирних будинків отримуватимуть додаткову квитанцію на оплату комунальних послуг.

https://glavred.net/economics/ukraincam-budet-postupat-tretya-platezhka-za-gaz-za-chto-i-skolko-pridetsya-platit-10541276.html Посилання скопійоване

Українці отримуватимуть нову платіжку за газ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Після реформування газового ринку в Україні з'явилася третя платіжка за газ для мешканців багатоквартирних будинків. Окрім оплати за газ та його розподіл, тепер споживачі повинні сплачувати окремо за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Про це пише видання "Фокус".

Наразі в Україні відсутні тарифи на обслуговування внутрішніх газових мереж. Їх має встановити НКРЕКП та детально розписати послуги, які будуть оплачуватися.

Третю платіжку українці отримають у лютому за січень, проте це стосуватиметься лише тих, хто провів загальні збори співвласників багатоквартирних будинків і визначився із виконавцем послуг. Щодо власників квартир, які не подали заявку на приєднання до Колективного договору, вони автоматично приєднуються до Типового договору.

відео дня

"Якщо сказати так, як воно закріплено у законодавстві, українці платитимуть за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Простими словами - це платіж за технічне обслуговування труб та обладнання постачання газу у будинок", - пояснила адвокат Олена Воронкова.

Кому надійде третя платіжка

Третя платіжка за газ призначена для мешканців багатоквартирних будинків. Проте варто зауважити, що до цієї категорії належать не лише будинки з великою кількістю квартир, а й ті, де може бути всього дві квартири.

За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, більшість мешканців цих будинків із завершенням реформи так і залишаться з звичайними двома платіжками.

"У них як було дві платіжки, так і залишиться. Більшість керуючих компаній вже давно уклали угоди з облгазами, тож споживачі навіть не знають, що сплачують цю третю платіжку. Бо облгази включили ці суми до платіжки розподілу", – розповів він.

Корольчук зауважив, що деякі мешканці відомчих будинків чи гуртожитків можуть отримати рахунок за обслуговування газових мереж, якщо їхній власник раніше не уклав договір з обслуговуючою організацією. Це також може стосуватися нових будівель.

За що та скільки доведеться платити

Третя платіжка за газ включає в себе роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, які повинні проводитися щонайменше раз на три або п'ять років залежно від типу та обсягу робіт. До них входить:

перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання,

перевірка стану пофарбування і кріплень газопроводу,

перевірка наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку,

перевірка стану ущільнення міжтрубного простору,

технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні;

технічне обслуговування газовикористовувального обладнання, призначеного для опалення місць загального користування;

перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів;

усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність.

Сума цього платежу може коливатися від 50 до 4000 гривень, залежно від обсягу та типу робіт. Вона буде розділятися між усіма власниками квартир у будинку. За словами Воронкової, наперед буде важко визначити, яка сума надходитиме у третій платіжці за газ, оскільки в один період це може бути лише огляд мереж, а в інший - ремонт та заміна.

"Щодо конкретної суми до сплати за такою квитанцією, то поки що затверджені лише граничні рівні вартості робіт по обслуговуванню, і вартість таких робіт буде визначатись вже виконавцем. Періодичність проведення робіт із обслуговування внутрішніх систем передбачено проводити раз на 3 та 5 років в залежності від типу та обсягу робіт. Наперед важко сказати, яка сума буде виставлена за такою платіжкою. Але якщо звернутись до Методики розрахунку вартості таких робіт, то найменшим платежем є сума на 8 грн на 1 одиницю. Проте розслаблятися не варто, бо є і показник 815,02 грн за роботу з 1 одиницею", - додала вона.

Сума третьої платіжки головним чином залежить від стану мереж та конкретного об'єкту: чи це великий або малий будинок, новий чи старий, багатоквартирний будинок чи гуртожиток, стверджує Корольчук.

"На сьогодні відштовхуються від того, що квартира має платити близько 300 грн – це сума за три роки. Те, що споживач платитиме раз на три роки, малоймовірно, бо це було б складно упорядкувати юридично. Бо споживач не зобов'язаний тримати в голові цю інформацію та раз на три роки "ловити" повідомлення про необхідність сплати. Тому, скоріш за все, споживачі сплачуватимуть або близько 100 грн на рік, або 8-10 грн щомісяця", - зазначив експерт.

Оплата за газ

Нагадаємо, в Україні прийнято всі необхідні нормативно-правові акти для введення третьої платіжки за газ. Типовий договір на технічне обслуговування був затверджений НКРЕКП 5 грудня 2023 року. Зміни до кодексу газорозподільних систем передбачають, що оператори мають привести існуючі договори у відповідність до нового типового договору у місячний строк і повідомити співвласників про це через рахунки на оплату послуг розподілу газу.

Також абоненти "Нафтогазу України" можуть отримати 1% знижку на оплату газу, якщо своєчасно сплачуватимуть рахунки до 15-го числа місяця. Зараз ціна газу становить 7,96 грн за кубічний метр, і знижка діє на будь-яку суму платежу.

Крім цього, у деяких багатоквартирних будинках в Україні встановлено один будинковий лічильник на газ, що може призвести до переплати через різницю між кількістю зареєстрованих і фактично проживаючих осіб. Для зміни цих даних слід звернутися в найближчий центр обслуговування клієнтів філії "ГазМережі" і подати заяву разом з паспортом, ідентифікаційним кодом і довідкою про склад сім'ї.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.