Деяким українцям доведеться повертати "тисячу Зеленського": Шмигаль пояснив чому

Виплата зимової допомоги у вигляді тисячі гривень буде поширюватися не на усіх українців.

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Держава проведе аудит нової програми грошової допомоги / Колаж: Главред, фото: https://t.me/Denys_Smyhal, bank.gov.ua

Що сказав Шмигаль:

Претендувати на грошову допомогу можуть не усі українці

Українці, що живуть за кордоном змушені будуть повертати кошти

Уряд проведе аудит "тисячі Зеленського"

Українська програма державної допомоги, яку ініціював президент Володимир Зеленський не передбачає надання грошової допомоги тим українцям, які перебувають поза межами країни.

Про це в етері телемарафону заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він попередив, що усі ті, хто оформить так звану "тисячу Зеленського", проживаючи за кордоном, повинні будуть повертати гроші.

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При цьому глава уряду прогнозує, що буде мінімальна кількість українців, які спробують у такий спосіб скористатися допомогою від держави, при цьому проживаючи не на батьківщині.

"Але ми проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - попередив він.

Аудит передбачатиме спершу перевірку перебування громадянина на території України декларативним шляхом. Згодом чиновники проводитимуть перевірку через реєстри, геолокації та інші програмні засоби.

"Тисяча Зеленського" - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що нова зимова програма надає можливість отримати 1 тисячу гривень всім громадянам, які перебувають на териіторї України. Цей бонус передбачений для підтримки громадян та спрямований на стимулювання економіки.

Згодом з'ясувалося, що українці зможуть використати кошти, нараховані в рамках програми зимової "єПідтримки", для придбання ліків та медичних виробів. Однак ці товари повинні були виключно українського виробництва.

Раніше стало відомо, що для отримання "тисячі від Зеленського", українцям потрібно створити віртуальну картку "Національного кешбеку" в застосунку "Дія". Отримати кошти зможе кожен, незалежно від віку та статусу. Виплати почнуть надходити на картку з 1 грудня, і їх можна буде використати до кінця зими - впродовж грудня, січня та лютого.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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