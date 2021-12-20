Вартість цибулі злетить: українців попередили про ціновий рекорд

У порівнянні з листопадом, в грудні ціни на цибулю вже збільшилися майже на 20%.
В Україні прогнозується нове зростання цін на цибулю. Цінники можуть зрости вже до Нового року.
Ціна на цибулю може істотно підскочити, пише Obozrevatel.
На сьогоднішній день середня ціна на цибулю в найбільших торгових мережах Києва вже виросла. В окремих магазинах його вартість перевищила 15 гривень за кілограм.
У порівнянні з листопадом, в грудні ціни на цибулю збільшилися на 18,76%.
"Індекс споживчих цін на цибулю в грудні 2021 року становить 118,76%. У порівнянні з попереднім місяцем, вони збільшилися на 18,76%", – кажуть експерти.
читайте такожЯгода по 1,5 тисячі за кілограм: українців шокували шаленими цінами
Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
Читайте ще:
- Українців попередили про різкий стрибок цін на хліб: експерт назвав несподівану причину
- Ціни на хліб в Україні злетять: коли і на скільки доведеться розщедритися
- Різкий стрибок вартості хліба: українцям назвали нову ціну за буханець