Вартість цибулі злетить: українців попередили про ціновий рекорд

/ УНІАН

В Україні прогнозується нове зростання цін на цибулю. Цінники можуть зрости вже до Нового року.

Ціна на цибулю може істотно підскочити, пише Obozrevatel.

На сьогоднішній день середня ціна на цибулю в найбільших торгових мережах Києва вже виросла. В окремих магазинах його вартість перевищила 15 гривень за кілограм.

У порівнянні з листопадом, в грудні ціни на цибулю збільшилися на 18,76%.

"Індекс споживчих цін на цибулю в грудні 2021 року становить 118,76%. У порівнянні з попереднім місяцем, вони збільшилися на 18,76%", – кажуть експерти.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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