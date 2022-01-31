До 57,5 грн за кубометр: скільки українці платитимуть за газ з 1 лютого

Скільки українці платитимуть за газ з 1 лютого: нові тарифи / ua.depositphotos.com

Українським споживачам, які не користуються річними тарифами на газ, у лютому 2022 року оператори пропонують платити за кубічний метр "блакитного" палива за ціною від 7,788 до 57,50 гривень. Про це повідомляє портал "24 канал".

Згідно з наявними даними, найвищий тариф на газ - 57,7 гривні за кубічний метр - пропонує споживачам компанія "Енергія країни" (річний — 11,22 гривні, у січні — 57,50 гривні).

Найнижчий пропонує ETG.UA - 7,88 гривні за кубометр (річний — 7,799 гривні, у січні — 7,788 гривні).

Місячний тариф, який перевищує річний, також пропонує і компанія "Асканія Енерджі" — 14,95 гривні за кубічний метр (річний — 9,95 гривні, ціна в січні - 14,95 гривні).

Ряд компаній в лютому пропонують споживачам місячний тариф на рівні або нижче річного (від 8 гривень до 8,46 гривень).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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