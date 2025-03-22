Цигарки коштуватимуть значно більше: Зеленський підписав відповідний закон

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- Пачка сигарет здорожчає на 40 гривень
Президент України підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизів. Хоча офіційної публікації документа ще немає, інформація підтверджена двома джерелами з міжнародних фінансових інституцій. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Документ передбачає підвищення акцизів, зокрема на тютюнові вироби. Це призведе до зростання цін на пачку сигарет на 40 гривень, встановлюючи мінімальну вартість на рівні:
- 2025 рік – 127,4 грн
- 2026 рік – 142,1 грн
- 2027 рік – 155,8 грн
- 2028 рік – 173,6 грн
Очікувалося, що бюджет отримає 20 мільярдів гривень від тютюнового акцизу за рік.
За словами заступника голови з податків, підвищення акцизних податків на тютюнові вироби – обов'язкова умова для успішного завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, що вже погоджено на рівні персоналу.
Ріст цін на сигарети в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, ще в кінці листопада член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що українці платитимуть більше за цигарки.
На початку грудня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який передбачає зміни до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.
Державна податкова служба підтвердила, що з 1 квітня в Україні зросте акцизний податок на тютюнові вироби для виробників і імпортерів. Тепер частка податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, що менше за встановлені 60%. Як результат, кінцева ціна сигарет може зрости на 40 грн за пачку.
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Хто такий Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
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