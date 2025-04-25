Від 500 до 1000 гривень: хто із пенсіонерів отримає хороші надбавки до пенсії

Деякі пенсіонери в Україні мають право на додаткові виплати до пенсії, які залежать від віку, соціального статусу або потреби в догляді.

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Хто має право на допомогу по догляду / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що варто знати про доплати:

Є щомісячні доплати для осіб від 70 років (300 грн) та від 75 років (456 грн, але реальне зростання після 75 - 156 грн), якщо пенсія менша за 10 340 грн

Самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують догляду, можуть отримувати щомісячну допомогу (944,40 грн за певних умов)

Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати до своєї основної пенсії. Ці надбавки призначаються за віком, соціальним статусом або потребою в догляді, пише видання На пенсії.

За інформацією видання, передбачено дві ключові категорії доплат. Перша — щомісячна компенсаційна виплата для осіб, яким виповнилося 75 років. Розмір цієї доплати — 456 гривень. Однак для людей віком 70–74 роки вже діє надбавка у 300 гривень, тому при досягненні 75 років реальне збільшення складає лише 156 гривень.

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Доплату у 456 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Інформацію про її нарахування можна перевірити у відділенні Пенсійного фонду.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Якщо йдеться про самотню жінку-пенсіонерку, то, найімовірніше, йдеться про інший тип державної підтримки — згідно з постановою Кабміну №261 від 2 квітня 2005 року (із доповненнями від 2020 року). Документ регулює порядок надання соціальної допомоги людям, які не мають пенсії, мають інвалідність або потребують постійного догляду.

Згідно з цими нормами, самотні особи, яким виповнилось 80 років, і які мають підтвердження від лікарської комісії про необхідність постійного догляду, можуть отримувати щомісячну соціальну допомогу. Її розмір наразі становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 944,40 гривні.

Щоб оформити цю виплату, потрібно відповідати трьом умовам:

Жити самостійно без рідних поруч;

Мати медичне підтвердження про потребу в догляді;

Досягти 80-річного віку.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, з початку 2025 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 552 гривні, що становить зростання на 9,5%. Таким чином, зараз середня пенсійна виплата складає 6 341 гривню. Пенсійний фонд України надав інформацію про те, які середні пенсії отримують мешканці різних регіонів країни.

Крім того, нещодавно з'явилася інформація про те, хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові виплати до своєї пенсії. Для деяких літніх людей 2025 рік може принести приємну несподіванку у вигляді бонусної надбавки.

Водночас є інформація і про тих, чиї пенсійні виплати у 2025 році будуть дуже низькими. Наприклад, при наявності 15 років страхового стажу та середній заробітній платі у розмірі 4 830 гривень, пенсія може становити всього 794 гривні.

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