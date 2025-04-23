Курити в Україні стане дорого: наскільки зросте вартість однієї пачки цигарок

Відмова українців від цигарок дозволить заощадити кругленьку суму.

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Сигарети в Україні стають не такі доступні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Пачка сигарет в Україні може подорожчати на 20-25 гривень

Витрати на цигарки до кінця 2025 року можуть скласти більше 30 тисяч гривень на одну особу

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон, який передбачає зміни до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Це вплинуло на підвищення вартості сигарет.

Економіст ЦЕС Юрій Гайдай попередив, що цигарки у 2025 році через підвищення акцизів подорожчають не на 40 гривень за пачку, як раніше стверджували у ВРУ, а на 20-25 гривень (з урахуванням ПДВ).

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Таким чином, згідно з даними Мінфіну, до кінця 2025 року середня вартість пачки цигарок складатиме 124,8 гривні. Зауважимо, що у березні вартість такої пачки була 99,60 гривень.

Видання Телеграф проаналізувало, що з таким підвищенням цін на сигарети українцям вдасться заощадити близько 31 тисячі гривень, якщо відмовитися від куріння до кінця року.

Ціни на сигарети в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який належить до групи євроінтеграційних.

Згодом стало відомо, що з 1 квітня 2025 року для усіх виробників та імпортерів тютюнових виробів діятиме новий коефіцієнт, за яким розраховуватимуть мінімальний акцизний податок. Цей показник складе 1,1 і діятиме до кінця року, що, попередньо, вплине на ціни на цигарки.

Напередодні народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк попереджав, що у 2025 році ціна пачки цигарок може зрости приблизно на 40 гривень, а можливо й більше. Однак потім цю інформацію спростував економіст.

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Хто такий Юрій Гайдай? Юрій Гайдай - старший економіст Центру економічної стратегії. Працює в ЦЕС з 2021 року. Досліджує державні політики у сфері оподаткування, фіскальної стійкості та запобігання економічним злочинам. З 2024 року входить до Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки.

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