Шмигаль назвав терміни, коли Україна отримає транш у $700 млн від МВФ

Шмигаль висловився про новий кредит МВФ / 24 канал

У листопаді Україна розраховує отримати відразу два транші кредитів: 600 млн євро – від Європейського Союзу, 700 млн доларів – від Міжнародного валютного фонду. Такою інформацією поділився прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що на цьому тижні уряд і команда МВФ досягли на робочому рівні домовленості, що дозволяє почати перший перегляд спільної програми Stand-by. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. А також – на зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

"Тільки за останні кілька місяців був досягнутий позитивні домовленості з МВФ, ухвалено рішення про виділення макрофінансової допомоги від ЄС, підписані спільні проєкти зі Світовим банком. Все це демонструє, що міжнародні партнери позитивно оцінюють хід реформ в Україн", – підкреслив Шмигаль

На що підуть гроші

На думку міністра фінансів Сергія Марченка, єдиний спосіб використання грошей МВФ – це фінансування дефіциту бюджету, який у 2021 році становить 5,5% ВВП.

Марченко зазначив, що за останні 10 місяців Україні вдалося менше запозичувати. Проте до кінця 2021 року державі потрібно виконати план із запозичень.

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Про програму Stand-by між Україною та МВФ

Наразі між МВФ та Україною діє програма фінансування Stand-By на суму близько $5 мільярдів, підписана в червні минулого року. Київ відразу отримав перший транш в сумі близько $2,1 млрд.

Зазначимо, що попередня місія МВФ проходила в Україні на початку 2021 року. Тоді результати роботи українського уряду її представники визначили як незадовільні. Програма stand-by повинна завершитися в грудні 2021 року.