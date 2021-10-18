МВФ успішно завершив місію в Україні: транш гарантований

Тепер перед Україною відкритий шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай"
Місія Міжнародного валютного фонду заявила про успішне завершення місії в Україні, яка працювала з 21 вересня по 18 жовтня. Це дозволить Фонду виділити нашій державі 700 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба МВФ.
"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - заявила глава Місії Іванна Владкова-Голлар.
Також, за її словами, успішне завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми. Причому, останнє дозволить виділити 500 мільйонів СПЗ, а це - близько 700 млн доларів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до кінця поточного року Міжнародний валютний фонд перерахує Україні не один, а два транші. Це стане можливим за умови домовленостей сторін про продовження нинішньої програми stand-by.
Україна і МВФ
- У середині вересня місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу щодо перегляду програми stand-by в Україні.
- Представники МВФ повинні оцінити незалежність Нацбанку, судової та антикорупційної реформ, проекту держбюджету на 2022 рік.
- Черговий транш, який може отримати Україна, становить понад $750 млн.
- Програма МВФ закінчується в грудні цього року.