МВФ успішно завершив місію в Україні: транш гарантований

МВФ успішно відпрацювала в Україні / Reuters

Місія Міжнародного валютного фонду заявила про успішне завершення місії в Україні, яка працювала з 21 вересня по 18 жовтня. Це дозволить Фонду виділити нашій державі 700 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - заявила глава Місії Іванна Владкова-Голлар.

Також, за її словами, успішне завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми. Причому, останнє дозволить виділити 500 мільйонів СПЗ, а це - близько 700 млн доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до кінця поточного року Міжнародний валютний фонд перерахує Україні не один, а два транші. Це стане можливим за умови домовленостей сторін про продовження нинішньої програми stand-by.

Україна і МВФ