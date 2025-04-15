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Плюс тисяча до комуналки: кому з українців доведеться платити більше і за що

Анна Косик
15 квітня 2025, 10:48
632
Деяким українцям у травні доведеться заплатити за нову послугу.
Счетчик, деньги
Вартість послуги буде залежати від багатьох факторів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Деякі українці отримають третю квитанцію за газ
  • Квитанції будуть надходити раз у 3 чи 5 років
  • Тариф на газ у травні залишиться незмінним

З 1 травня 2025 року в Україні деякі споживачі отримають додаткову квитанцію за сплату нової послуги з технічного обслуговування будівель. Про це повідомили на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Платитимуть більше за газ жителі багатоквартирних будинків, у яких працює новий сервіс. Протяжність мереж, кількості муфтових з’єднань та кранів у будівлі - усе це впливає на вартість послуги. Ціна на послугу також залежить від населеного пункту і в середньому складає до тисячі гривень.

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Важливо зауважити, що квитанції за техобслуговування будівлі не будуть надходити щомісяця. Якщо газовим мережам у будинку понад 25 років - жителі отримуватимуть квитанцію раз у 3 роки. Якщо ж газовим мережам менше 25 років - раз у 5 років.

В той же час вартість природного газу для населення залишається незмінною - 7,96 грн за 1 куб. м. завдяки мораторію на підвищення цін на час воєнного стану.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 по 30 квітня 2025 року, попри багато застережень експертів про ймовірність підняття тарифу на електроенергію, українці сплачуватимуть за світло все ще 4,32 грн/кВт-год.

Раніше повідомлялося, що до 15 квітня субсидії розраховуються з урахуванням опалювального сезону. Після 30 квітня їх сума буде переглянута для неопалювального періоду.

Напередодні стало відомо, що Держпродспоживслужба рекомендує громадянам ретельно перевіряти рахунки за комунальні послуги. Якщо виникають сумніви щодо правильності нарахувань, необхідно перевіряти документи та вимагати роз’яснення щодо розрахунку тарифів, а також звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби у разі виявлення порушень.

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Що таке Газорозподільні мережі України?

ТОВ "Газорозподільні мережі України" — українське газорозподільне підприємство, що входить до Групи Нафтогаз, пише Вікіпедія.

Засновником товариства є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України". До структури ТОВ "Газорозподільні мережі України" входять головний офіс у Києві та Вінницька, Волинська, Дніпровська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Криворізька, Кропивницька, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Харківська міська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська філії.

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