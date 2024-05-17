З 1 червня в Україні хочуть підвищити тарифи на світло - нардеп

Через знищення об'єктів енергетики в Україні є необхідність підвищити ціни на електроенергію до 5 грн/кВт.

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В Україні зростуть тарифи на електроенергію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні з 1 червня можуть зрости тарифи на світло. Про це заявив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, повідомляє "Телеграф".

Він зазначив, що в Кабміні нині тривають активні обговорювання щодо підвищення тарифів. Ціни можуть зрости до 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів.

"Ймовірно, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а саме на розвиток генерації. Енергоатом щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, Укргідроенерго — на близько 25 млрд грн. Кошти, отримані від підняття тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива", - сказав Нагорняк. відео дня

Він також прокоментував початок відключення світла і чому воно почалось лише у травні.

"Прохолодна травнева погода змусила багатьох українців використовувати для опалення електроприлади. В цілому по країні більш ніж на 1000 мВт зросло споживання електроенергії. Другий фактор — атомні електростанції знизили виробництво десь на 500 мВт. Раніше вони працювали практично на максимумі своїх потужностей, зараз їм треба буде проводити в тому числі регламентні ремонтні роботи", — зазначив Нагорняк.

Нардеп також переконаний, що найближчими днями ситуація покращиться, але у вечірні піки стабільності ще не буде.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тому енергетики ввели аварійні відключення у всіх регіонах України.

Також ввечері 15 травня в Україні ввели аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів у всіх областях через дефіцит потужностей на електростанціях. У четвер, 16 травня, знову запровадили стабілізаційні відключення світла.

Як повідомляв Главред, Трипільська ТЕС (Київська область) та Зміївська ТЕС (Харківська область) зазнали руйнувань на 80% внаслідок російських атак, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.

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