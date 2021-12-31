УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Тарифи накрутять удвічі: українці дізналися сумний прогноз щодо зростання цін на комуналку

31 грудня 2021, 01:45

У 2022 році комунальні тарифи для населення підскочать, не виключив Валентин Землянський.

Квитанції та купюри
/ УНІАН

З урахуванням зниження транзиту російського газу через територію України і прогнозу за ціною на "блакитне паливо" в 500-550 доларів, ціна на газ в 2022 році в Україні може істотно підвищитися.

Як підкреслив у коментарі Главреду директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України, експерт з питань енергетики Валентин Землянський, при найоптимістичнішому сценарії ціна на газ як мінімум може збільшитися вдвічі.

"При песимістичному вона може бути ще вище через прив'язку цін до європейського ринку. Власне, цей сценарій вже реалізується в промисловості, яка платить по 40 доларів за куб - в цьому випадку можна говорити про ціну для населення в 15-17 гривень за кубометр", - пояснив він.

Експерт не виключив, що в 2022 році тарифи на електроенергію для населення підскочать до 2,5 гривень за кіловат.

"В середині літа, щоб не нагнітати ситуацію в суспільстві, тариф на електроенергію можуть встановити на рівні 2,5 гривні, після чого його "знизять" до 2 гривень і "забудуть" про тих, хто опалює електроенергією, як це зробили в 2021 році. Тим більше, що вже зараз граничний економічно обґрунтований тариф називають на рівні 3,5 гривні", - зазначив він.

Реклама

Землянський додав: "У газовій та енергетичній сфері на українців чекає зростання тарифів - це і буде ключовою тенденцією наступного року. Тим більше, що для цього є об'єктивні причини у вигляді цін на газ, вугілля".

читайте такожТарифи на комуналку злетять: українцям розповіли, що подорожчає найбільше

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

Читайте ще:

viber
підвищення тарифів Валентин Землянський нові тарифи
Зараз ви переглядаєте новину «Тарифи накрутять удвічі: українці дізналися сумний прогноз щодо зростання цін на комуналку». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцністьГороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцність Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік ТиграЛюбовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра Гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2021: Ракам - знаки долі, Левам - вороги, Козерогам - віщі сниГороскоп на сьогодні, 31 грудня 2021: Ракам - знаки долі, Левам - вороги, Козерогам - віщі сни Гороскоп Таро на 2022 рік: Ракам – втілення задуманого, Левам – життєві уроки, Стрільцям - суперникиГороскоп Таро на 2022 рік: Ракам – втілення задуманого, Левам – життєві уроки, Стрільцям - суперники Найсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилинНайсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилин
02:37

Хліб рекордно подорожчає: українців попередили про зліт цін

02:32

Фудблогер розповіла, чим замінити яйця в солоній та солодкій випічці

01:47

Кому найкраще не їсти фініки - коментар експерта

01:45

Тарифи накрутять удвічі: українці дізналися сумний прогноз щодо зростання цін на комуналкуВідео

01:19

Байден у розмові з Путіним пригрозив наслідками за напад на УкраїнуВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 31 грудня: що не можна робити на Новий рік, щоб не залучити біду в будинокВідео

00:29

Астролог назвав кращі дні в січні-2022 для проведення ритуалів на удачуВідео

00:20

Гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2021: Ракам - знаки долі, Левам - вороги, Козерогам - віщі сниВідео

00:04

У Маріуполі чоловік наколов наркотиками та по-звірячому зґвалтував 17-річну дівчинуВідео

30 грудня, четвер
23:36

Розмова про Україну: Байден вдруге за місяць поговорив з ПутінимВідео

23:32

Чи існує зв'язок між випиванням алкоголю та низьким ризиком зараження COVID-19

23:22

Залучите багатство на весь рік: які речі потрібно покласти в гаманець в новорічну нічВідео

23:06

Що буде з тілом, якщо постійно є груші - коментар дієтолога

22:35

В Україні дозволили колоти третю дозу вакцини: кому вона належитьВідео

21:59

Доктор розповів, чому гарячий чай може бути небезпечний

21:58

У Байдена попередили Путіна: США вдарять потужними санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

21:41

Лупив по голові і кидав: батько жорстоко побив тримісячного синаВідео

21:37

Ризик атаки РФ на Новий Рік: Данілов порадив українцям "святкувати спокійно"

21:11

Перший в Україні реєстр олігархів з'явиться вже навесні: Данілов назвав датиВідео

21:07

Ціни на алкоголь в Україні злетять з 1 січняВідео

Реклама
20:52

Тарифи на комуналку злетять: українцям розповіли, що подорожчає найбільшеВідео

20:40

Прикмети на 1 січня: що не можна робити в перший день Нового року 2022 і як не потрапити в бідуВідео

20:27

Знайдено продукт, який прискорює старіння - коментар вчених

20:22

Розкрито останні слова діджея Avicii перед самогубством

20:22

"Голосів буде більш ніж достатньо": Данілов зробив заяву щодо санкцій РНБО проти ПорошенкаВідео

19:57

Загроза агресії з боку РФ: у РНБО розкрили хитрий план КремляВідео

19:40

Жотів вбити: під Сумами шахрай під виглядом фельдшера грабував пенсіонерівВідео

19:18

Україна вдарить санкціями по суддях у Криму і будівельникам Керченського мосту - ДаніловВідео

19:14

В Україні вакцинували вже понад 90% вчителів: названо регіони-лідериВідео

18:52

Омікрон може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміолог дала прогноз для УкраїниВідео

18:50

До Зеленського - в останню чергу: чому Байден не квапиться телефонувати до КиєваПогляд

18:48

Дичина в Одесі: горе-мати змусила маленького сина випити горілку на камеруВідео

18:34

Гучне повернення: стало відоме ім’я нового ведучого шоу "Твій День" на 1+1

18:16

Лілія Подкопаєва показала незвичайні кадри з дворічною дочкою

18:08

Верховній Раді допомагатимуть писати закони 90 вчених

18:07

Дзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажаньВідео

17:59

Знайшли без білизни у сараї: у Чернівцях чоловік жорстоко зґвалтував та перерізав горло пенсіонерціВідео

17:58

Нові тарифи на газ: кому в січні світить максимальна цінаВідео

17:55

Постачання зброї Києву та загроза вторгнення РФ в Україну: у ФРН назвали мету в боротьбі з МосквоюВідео

17:43

Меню на Різдво Христове 2022: які 12 страв повинні бути на столі для залучення удачі і достаткуВідео

Реклама
17:29

Софія Ротару з ніжністю привітала єдиного сина з важливим святом

17:29

Янукович згадав про своє президентство і "пішов війною" на РадуВідео

17:27

У Кривому Розі через вживання алкоголю померло 5-місячне немовля

17:01

Кольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіаку

16:58

ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кому і коли полегшать бізнесВідео

16:20

Вдарять морози, намете замети: українці дізналися, якою буде погода в січні 2022Відео

16:16

Без транзиту, з дорогим газом та вугіллям: якими будуть тарифи для українців у 2022 році

16:15

"Перелом носа, ноги, забої": у Харкові син поскаржився, що батько б'є матір, а поліція не реагує

15:53

Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяВідео

15:31

Призов в армію і звільнення строковиків у 2022 році: Зеленський затвердив терміниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти