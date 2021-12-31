Тарифи накрутять удвічі: українці дізналися сумний прогноз щодо зростання цін на комуналку

/ УНІАН

З урахуванням зниження транзиту російського газу через територію України і прогнозу за ціною на "блакитне паливо" в 500-550 доларів, ціна на газ в 2022 році в Україні може істотно підвищитися.

Як підкреслив у коментарі Главреду директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України, експерт з питань енергетики Валентин Землянський, при найоптимістичнішому сценарії ціна на газ як мінімум може збільшитися вдвічі.

"При песимістичному вона може бути ще вище через прив'язку цін до європейського ринку. Власне, цей сценарій вже реалізується в промисловості, яка платить по 40 доларів за куб - в цьому випадку можна говорити про ціну для населення в 15-17 гривень за кубометр", - пояснив він.

Експерт не виключив, що в 2022 році тарифи на електроенергію для населення підскочать до 2,5 гривень за кіловат.

"В середині літа, щоб не нагнітати ситуацію в суспільстві, тариф на електроенергію можуть встановити на рівні 2,5 гривні, після чого його "знизять" до 2 гривень і "забудуть" про тих, хто опалює електроенергією, як це зробили в 2021 році. Тим більше, що вже зараз граничний економічно обґрунтований тариф називають на рівні 3,5 гривні", - зазначив він.

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Землянський додав: "У газовій та енергетичній сфері на українців чекає зростання тарифів - це і буде ключовою тенденцією наступного року. Тим більше, що для цього є об'єктивні причини у вигляді цін на газ, вугілля".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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