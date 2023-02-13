ПриватБанк поміняв правила по кредитках: хто не зможе зняти готівку

Державний ПриватБанк поміняв правила використання кредитних коштів для деяких клієнтів.

ПриватБанк змінив правила використання кредитних карток / колаж УНІАН

Державний ПриватБанк змінив правила використання кредитних грошей для деяких клієнтів. Про це в банку розповіли у відповідь на скаргу споживача на спеціалізованому порталі Мінфін.

Як розповів обурений чоловік, він не зміг перевести кредитні гроші зі своєї картки на іншу картку. Крім того, за його словами, більше не можна зняти готівку з кредитки в банкоматі. Єдине, що залишилося − можливість оплачувати покупки кредитними коштами.

"Нібито через війну, але війна вже майже рік йде і все працювало. Прострочень ніколи не було кредитна історія ідеальна", – поскаржився клієнт.

У відповідь у ПриватБанку зазначили, що постійно переглядають умови використання кредитних коштів (як і сам розмір кредитного ліміту). І при цьому враховують сотні показників.

"Кредитна історія також враховується, проте це не єдиний і не головний фактор, адже кожен з показників має свою вагу і впливає на кінцеве рішення. При знятті такого обмеження банк відправляє повідомлення", - відзначили в установі.

Раніше повідомлялося - якщо працівникам фінансової установи здасться, що клієнт використовує свій рахунок для сумнівних операцій, то його картки можуть заморозити навіть без попередження. І такий стан речей не тільки в "Приваті", а й в інших українських банках.

Проблеми з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

До того, з 1 червня 2022 року "ПриватБанк" повернув клієнтам частину довоєнних програм (наприклад, "Оплату частинами"), однак при цьому скасував кредитні канікули.

Як пишуть експерти, тепер, якщо клієнт вже пройшов через пільговий період, то для нього з'являється зобов'язання щомісяця вносити платіж по кредиту. А для того, щоб стимулювати клієнтів вносити платежі, для тих, хто буде вносити як мінімум 5% заборгованості на місяць, залишать пільгову ставку.

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