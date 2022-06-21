Українцям розповіли, як отримає допомогу через ПриватБанк: хто має право на гроші

Українці, які прихистили біженців, можуть розраховувати на виплати в розмірі 450 грн за кожного. Наприклад, за сім'ю з трьох осіб вийде сума в 1350 грн.
Громадяни України, які надали притулок біженцям, можуть отримати від держави виплати - у розмірі 450 гривень на місяць за кожну людину. Про це йдеться в повідомленні пресслужби державного ПриватБанку.
"Організація починає виплату компенсації за тимчасове розміщення всередині переміщених осіб, що перемістилися в період воєнного стану за програмою "Прихисток" через платіжну систему PrivatMoney", – йдеться в повідомленні.
Який розмір компенсації за біженців?
Сума прорахована в форматі 14,77 грн за людину на добу. Кошти будуть перераховані переказом на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney. Але, головна умова ‒ щоб господарі при цьому не брали гроші з переселенців за проживання.
Як отримати компенсацію?
Зареєструвати своє житло на сайті: https://prykhystok.gov.ua/, не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім'я та по батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи.
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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців. У своєму зверненні президент сказав, що це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.
Пізніше український лідер заявив що Кабмін затвердив додаткову соціальну допомогу у зв'язку з війною. За його словами, кожен переселенець може отримати допомогу на проживання. Щомісяця це 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а також в "Дії".
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