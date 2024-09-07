Копійки "витіснять" шаги: в Україні введуть в обіг нові монети

В обігу нові монети можуть з'явитися вже наступного року, наразі це залежить від рішення парламенту.

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Введення в обіг нових монет зруйнує залишки спорідненості України з РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з відео

Національний банк України планує ввести в обіг нові монети - шаги. Це рішення прийняте у зв'язку з необхідністю остаточно "відділитися" від агресора Росії в грошовому обігу.

Про це в інтерв'ю ЛІГА.net розповів голова НБУ Андрій Пишний. Коли в Україні з'являться нові монети замість копійок залежить від підтримки парламенту. Якщо рішення вдасться ухвалити в цьому році, вже у першому півріччі 2025 року шаги будуть в обігу.

"Це нонсенс, що на третій рік повномасштабної війни в українському грошовому обігу залишається те, що поєднує нас із колоніальним минулим. Адже копійка зараз лишається виключно "на болотах", в Білорусі, Придністров'ї і у нас", - сказав очільник НБУ. відео дня

Назву "шаг" вирішили відродити задля відновлення справедливості для української грошової системи та очищення монетарного сувернітету від щонайменшої спорідненості з ворогом.

"Саме відродити! Бо настав час повернути Україні все те, що було несправедливо у нас вкрадене та понівечене російськими окупантами. Адже ще за часів УНР були "гривня" і "шаги". Шаги ходили на рівні з дзвінкою монетою", - додав він.

Хто такий Андрій Пишний? Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

Зміни від Національного банку України

Нещодавно Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій тими, хто надає платіжні послуги.

У травні обговорювалась можливість ввести ліміти в Україні для подолання схеми з відмивання грошей через рахунки фізичних осіб на перекази з картки на картку. Чиновники розглядали варіант із максимальним обмеженням у 30 переказів за місяць на загальну суму в 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, Нацбанк України прогнозує в країні поетапне підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ), зокрема, у зв'язку зі складною ситуацією в енергетичному секторі через атаки країни-агресора РФ.

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