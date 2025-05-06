Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Кому підвищать пенсію в червні 2025: скільки додають і коли чекати виплат

Даяна Швець
6 травня 2025, 14:28
324
Доплата призначається автоматично за умови виконання всіх вимог.
Кому підвищать пенсію в червні 2025: скільки додають і коли чекати виплат
У ПФУ розказали про надбавки до пенсій у червні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Деякі пенсіонери, старші за 70 років, отримають підвищення пенсії у вигляді вікових надбавок.
  • Право на надбавку мають ті, які отримують пенсію за віком і чия загальна щомісячна виплата не перевищує 10 340,35 грн

У червні цього року не передбачено загальної індексації пенсійних виплат. Однак деякі категорії громадян пенсійного віку все ж можуть розраховувати на підвищення пенсії. Йдеться про додаткові нарахування за віком, які отримують особи, старші за 70 років. Відповідну інформацію оприлюднила Пенсійна служба України.

Щоб мати право на таку надбавку, необхідно відповідати кільком умовам:

відео дня
  • пенсія має бути призначена за віком;
  • загальна сума щомісячної виплати (разом із надбавками та преміями) не повинна перевищувати 10 340,35 грн.
Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Варто звернути увагу, що у місяці, коли людині виповнюється відповідний вік, доплата нараховується лише з дати народження, а не з початку місяця.

"Нарахування доплати розпочинається не з початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно цій кількості днів", — повідомляє ПФУ.

Доплата призначається автоматично, якщо всі умови виконані — додаткові заяви чи звернення не потрібні.

Суми надбавок у 2025 році залишилися незмінними, оскільки їх не переглядали з початку року. Вони становлять:

  • 300 грн — для осіб у віці 70–74 роки;
  • 456 грн — для пенсіонерів віком 75–79 років;
  • 570 грн — для громадян, яким понад 80 років.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з початку 2025 року зафіксовано зростання на 9,5% - середній розмір пенсії в Україні збільшився на 552 гривні. Як результат, зараз середня пенсійна виплата складає 6 341 гривню. Пенсійний фонд України надав інформацію про те, які середні пенсії отримують мешканці різних регіонів країни.

Також пояснювалося, хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові виплати до своєї пенсії. 2025 рік для деяких літніх людей може принести приємну несподіванку у вигляді бонусної надбавки.

Окрім цього, експерти розповіли, хто із пенсіонерів отримає хороші надбавки до пенсії. Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати.

Більше новин про пенсії:

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В Україну йдуть заморозки і дощі: синоптик попередила про різку зміну погоди

В Україну йдуть заморозки і дощі: синоптик попередила про різку зміну погоди

14:10Синоптик
Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

12:59Синоптик
Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

12:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

Віру Брежнєву покликали заміж - хто став судженим

Віру Брежнєву покликали заміж - хто став судженим

Як скласти цифру 6, переклавши один сірник: лише геній розгадає складну загадку

Як скласти цифру 6, переклавши один сірник: лише геній розгадає складну загадку

Гороскоп на завтра 7 травня: Водоліям - розваги, Близнюкам - нове знайомство

Гороскоп на завтра 7 травня: Водоліям - розваги, Близнюкам - нове знайомство

Останні новини

15:25

Учасника Нацвідбору на Євробачення-2025 затримала поліція - що сталося

15:24

Поворотний момент: 4 зодіаки зодіаку, на яких чекають зміни в травні

15:19

Вручну чи в посудомийці: як економніше мити посуд

15:10

"Якийсь треш": онук Пугачової розкрив свій невиліковний діагноз

15:04

Гинуть за медалі до 9 травня: Ступак розповів про втрати РФ на гарячому напрямку

Чи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війноюЧи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війною
14:58

"Один з останніх шістдесятників": помер видатний український письменник

14:45

"Величезна помилка": Орбан істерить через плани вступу України до Євросоюзу

14:34

Навіть сліду не залишиться: як відмити хну з рук за 5 хвилинВідео

14:30

Поляки анонсували нову блокаду кордону з Україною – у чому причина

Реклама
14:28

Кому підвищать пенсію в червні 2025: скільки додають і коли чекати виплат

14:10

В Україну йдуть заморозки і дощі: синоптик попередила про різку зміну погоди

14:01

Від тих, хто не здався — тим, хто не здається: до 80-ї річниці завершення Другої світової війни телеканал 1+1 Україна створив спеціальну айдентику

13:59

Як прибрати плями кави з одягу: прості та ефективні способи

13:52

Неповторний рецепт "Битої редиски", який затьмарить усі страви на столі

13:51

"Мрія, яка надихає бути чемпіоном": Ольга Харлан зустрілась із донькою загиблого захисника, яка мріє стати чемпіонкою

13:41

"Законні цілі": генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня

13:30

Ціни на полуницю в Україні рекордно ростуть: де дешевше купити улюблену ягоду

13:00

Зрадниця Клара Новікова засвітилася на росТБ і приголомшила своїм виглядом

12:59

Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

12:45

Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

Реклама
12:44

Ексдружина Positiff зателефонувала йому серед ночі: "Що таке справжнє розлучення?"

12:40

"Заборгованість за кредитом": українцям розсилають SMS від псевдо-Ощадбанку

12:37

РФ взяла паузу: у ВМС розповіли про поразку ворога над Чорним морем

12:34

"Руки-ноги цілі, який ти ветеран": у Львові стався конфлікт із військовим у банку

12:11

Трамп сказав, що Путін схиляється до миру – озвучено "цікавий" аргумент

12:10

"Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ

12:02

Ворог починає новий наступ: експерт повідомив, що ЗСУ можуть зірвати операцію

11:46

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

11:43

Розвідка перед ударами на 9 травня: експерт про масовану атаку дронів на РФ

11:34

Унікальна подія в історії ФРН: Мерца не обрали канцлером у першому турі

11:27

Після чуток про розлучення: молода дружина Цекало зважилася на серйозний крок

11:21

Що робити, якщо листя полуниці жовтіє: 1 добавка у воду і проблему вирішеноВідео

11:15

Загадку 50 гривень розкрито: хто зображений на звороті і що ці постаті приховуютьВідео

11:01

Україна вже отримала бонус: Загородній розповів про користь угоди про надраВідео

10:58

Ціни "кусаються": в Україні різко подорожчали два популярні продукти

10:56

Китайський гороскоп на завтра 7 травня: Мавпам - стрес, Коням - зневіра

10:52

Пушилін озвучив плани Путіна щодо окупованих територій України

10:48

13 зупинок серця: померла 11-річна зірка серіалів Netflix

10:40

ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку

10:21

"Бажання - не можливості": в ЦПД розповіли про можливий прорив РФ на Херсонщині

Реклама
10:11

Утікач Влад Яма показався з Наталею Могилевською - деталі

10:03

Ріанна вагітна третьою дитиною

09:45

Дуда сказав, хто може змусити Путіна укласти мир

09:41

Лідер президентських перегонів у Румунії висловився проти надання зброї Україні

09:21

"Ганьбить українську націю": відома актриса "рознесла" втікача Потапа

09:19

Хочуть оточити два міста: росіяни готуються до масштабного прориву на фронті

08:42

Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони - The Telegraph

08:17

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:04

Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталіФотоВідео

08:00

Трамп добиває Росію: чому війська РФ будуть драпати на кордони 1991 рокуПоглядВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти