Кому підвищать пенсію в червні 2025: скільки додають і коли чекати виплат

Доплата призначається автоматично за умови виконання всіх вимог.

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У ПФУ розказали про надбавки до пенсій у червні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Деякі пенсіонери, старші за 70 років, отримають підвищення пенсії у вигляді вікових надбавок.

Право на надбавку мають ті, які отримують пенсію за віком і чия загальна щомісячна виплата не перевищує 10 340,35 грн

У червні цього року не передбачено загальної індексації пенсійних виплат. Однак деякі категорії громадян пенсійного віку все ж можуть розраховувати на підвищення пенсії. Йдеться про додаткові нарахування за віком, які отримують особи, старші за 70 років. Відповідну інформацію оприлюднила Пенсійна служба України.

Щоб мати право на таку надбавку, необхідно відповідати кільком умовам:

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пенсія має бути призначена за віком;

загальна сума щомісячної виплати (разом із надбавками та преміями) не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Варто звернути увагу, що у місяці, коли людині виповнюється відповідний вік, доплата нараховується лише з дати народження, а не з початку місяця.

"Нарахування доплати розпочинається не з початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно цій кількості днів", — повідомляє ПФУ.

Доплата призначається автоматично, якщо всі умови виконані — додаткові заяви чи звернення не потрібні.

Суми надбавок у 2025 році залишилися незмінними, оскільки їх не переглядали з початку року. Вони становлять:

300 грн — для осіб у віці 70–74 роки;

456 грн — для пенсіонерів віком 75–79 років;

570 грн — для громадян, яким понад 80 років.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з початку 2025 року зафіксовано зростання на 9,5% - середній розмір пенсії в Україні збільшився на 552 гривні. Як результат, зараз середня пенсійна виплата складає 6 341 гривню. Пенсійний фонд України надав інформацію про те, які середні пенсії отримують мешканці різних регіонів країни.

Також пояснювалося, хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові виплати до своєї пенсії. 2025 рік для деяких літніх людей може принести приємну несподіванку у вигляді бонусної надбавки.

Окрім цього, експерти розповіли, хто із пенсіонерів отримає хороші надбавки до пенсії. Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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