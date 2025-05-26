Тарифи на опалення та воду зростуть до 50%: коли та де в Україні підскочать ціни

До закінчення війни, скоріш за все, тарифи змінюватися не будуть.

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Українцям потрібно готуватися до підвищення цін на тепло та воду/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли тарифи на опалення зростуть до 50%

Де в Україні підскочать ціни на тепло та гарячу воду

На даний час тарифи на тепло та гарячу воду у Києві залишаються незмінними. Однак, після закінчення війни, киянам варто готуватися до збільшення рахунків, в середньому, до 50 відсотків. Про це розповів директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, тариф, за яким зараз кияни оплачують послуги з теплопостачання, не покриває затрат на виробництво теплового ресурсу. Насправді тепло обходиться підприємству десь у півтора раза дорожче, ніж платять люди. Тобто нинішня ціна є збитковою.

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Втім, зараз підприємство не має змоги підвищити тариф на тепло, оскільки цей тариф, як і вартість газу та гарячої води, захищений від підвищення мораторієм.

"По факту закінчення воєнного часу слід розраховувати, що всі тарифи будуть підтягуватися до тарифу економічно обґрунтованого", - попередив Лопатін.

Варто зазначити, що взимку, в середньому, кияни сплачували за тепло приблизно 1500 грн на місяць. Тобто після завершення воєнного стану тариф зросте до близько 3000 грн. Схожа ситуація буде щодо й інших тарифів за комунальні послуги.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи в Україні - останні новини

Як писав Главред, деякі українці можуть отримати додаткові рахунки за газ, які сягають понад 400 гривень. Ця сума стягуватиметься за послуги фахівців, що виконували певні роботи.

Нагадаємо, у Нафтогазі розкрили секрет, як платити менше за спожитий газ. В Україні національний кешбек можна використати для оплати комунальних послуг.

Напередодні експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

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У якому місяці вмикають опалення в Україні? Зазвичай у жовтні в Україні стартує опалювальний сезон. На початку тепло починають давати в будинки житлового фонду, а потім уже на комунальні підприємства. У нашій країні на соціальних об'єктах вмикають батареї тоді, коли температура всередині будівлі не піднімається вище +16 градусів.

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