Гречка по 80 гривень за кіло: українців приголомшили прогнозом рекордного подорожчання

Україна імпортує з РФ половину всіх потреб гречаної крупи.
В Україні прогнозується значне подорожчання гречки, заявив директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.
За його прогнозом, вартість гречки може зрости цього року на приблизно на 40%. В інтерв'ю Главкому причиною подорожчання експерт називає можливу заборону Росії на вивезення гречаної крупи на продаж, що вже відбувалося з травня по вересень минулого року.
Україна залежить від гречки з РФ
Фахівець звернув увагу на те, що Україна імпортує саме з РФ близько 70 тисяч тонн гречки щорічно, що становить половину всіх потреб.
Відзначається, що в Україні для забезпечення внутрішнього споживання необхідно щорічно близько 140 тисяч тонн гречаної крупи, для чого потрібно вирощувати близько 200 тисяч тонн цієї зернової культури - третина її йде на лушпиння, плюс ще потрібно залишити посівний матеріал.
У 2021 році в Україні був багатий урожай цієї культури, до того ж Кабмін на підтримку галузі виділив 50 мільйонів гривень, тобто 1,5 тисячі гривень на кожен гектар, засіяний гречкою. Ситуація з посівними площами також поліпшується: якщо в 2020 році було 81 тисяча га, то в минулому році вже 84 тисяч га.
На українців чекають космічні ціни?
Директор Міжнародної асоціації гречки впевнений у тому, що економічно обґрунтованих передумов для різкого збільшення цін на цю крупу в Україні не спостерігається.
"Але якщо російського імпорту не буде, середня ціна може зрости навесні до 70-80 гривень за кілограм", - додав Громовий.
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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.
Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.
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