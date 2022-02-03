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50 гривень за кг: ціни на гречку в Україні побили п'ятирічний рекорд

3 лютого 2022, 16:51

У січні цього року гречка обходилася покупцям в 50,20 гривень.

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Ціни на гречку в Україні / pixabay

В Україні з початку 2022 року ціни на гречку побили всі рекорди за практично п'ять років.

Як повідомляє Мінфін, станом на 1 лютого 2022 року цінник на гречку становить 50,85 грн. Варто відзначити, що в січні цього року гречка обходилася покупцям в 50,20 гривень. Тобто, за місяць крупа подорожчала на 65 копійок.

Ціни на гречку за 1 кг в магазинах України:

  • Metro - 45,20 грн;
  • Novus - 44,99 грн;
  • Auchan - 54,30 грн;
  • Varus - 58,90 грн.

Крім того, на сайті Мінфін опублікували вартість гречки за останні п'ять років. Як виявилося, в лютому і січні 2022 року вартість гречки почала бити рекорди.

До кінця 2021-го крупа, навпаки, стала дешевшати. Її ціна становила 47,26. Всього за місяць її середня ціна по Україні збільшилася практично на чотири гривні.

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За останні п'ять років найнижча ціна на кілограм гречки був у червні 2019 року. Тоді крупу можна придбати за 16,73 грн/кг.

Різкий стрибок цін стався в квітні 2020 року. Тоді за місяць гречка подорожчала практично на 10 гривень.

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Її стали продавати по 42,71 грн/кг. Потім протягом усього року ціна змінювалися щомісяця, але в межах 1-2 гривень.

З початку 2021 року крупа стала стрімко дорожчати. Спад цін на гречку стався в в травні. Тоді крупа за місяць стала дешевшою на дві гривні. Наступний стрибок цін стався в листопаді. Цінник виріс з 45,28 до 47,90 грн/кг. Потім у грудні гречка почала дешевшати, але вже з нового року цінник рекордно злетів.

читайте також"Соняшникова олія за 75 гривень, гречка - за 65": експерт спрогнозувала подорожчання продуктів

Ціни на продукти

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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гречка ціни на продукти
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