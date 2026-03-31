Платіжки за квітень зміняться: хто з українців платитиме за газ більше

Постачальники газу оновили тарифи на квітень і частина споживачів зіткнеться зі зростанням вартості.

Річні тарифи залишилися стабільними / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНіАН

Коротко:

8 постачальників працюють на ринку

Річні тарифи незмінні: 7,96–9,99 грн/куб

Місячні ціни зросли на ~6 грн

Українські газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на квітень, і для частини споживачів вартість газу зросте. Про це повідомляє профільне видання "ГазПравда".

На ринку наразі працює вісім постачальників: чотири з них пропонують лише річні тарифи, ще чотири — як річні, так і місячні.

Як змінилися ціни

Річні ціни залишилися без змін, тоді як місячні тарифи порівняно з березнем зросли в середньому на 6 грн за кубометр.

Ціна на газ / Фото: ГазПравда

Діапазон тарифів

У результаті річні пропозиції коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Водночас місячні тарифи встановлені у значно ширшому діапазоні — від 8,46 до 31,99 грн за куб. При цьому базовими для побутових споживачів залишаються саме річні тарифи.

"Переважна більшість побутових споживачів – близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Її тариф – 7,96 грн за куб діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українців попереджають про можливе різке зростання тарифів на електроенергію. За словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, міжнародні кредитори вимагають вже цього року переглянути ціни для населення, незважаючи на війну.

Водночас мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості тарифів лінійки FLEXX. Нові умови для абонентів почали діяти з 14 січня 2026 року.

Крім того, в Україні помітно зросли ціни на послуги мереж зарядних станцій для електромобілів. Серед причин подорожчання — відновлення сплати ПДВ при імпорті електрокарів, що в сукупності може істотно вплинути на розвиток і доступність електротранспорту, зазначила експерт з інвестицій в автомобільній галузі Марина Кітіна.

Про джерело: ГазПравда ГазПравда - це інформаційно‑консультаційна онлайн‑платформа для побутових споживачів газу в Україні.

