Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Платіжки за квітень зміняться: хто з українців платитиме за газ більше

Руслан Іваненко
31 березня 2026, 19:35оновлено 31 березня, 21:01
Постачальники газу оновили тарифи на квітень і частина споживачів зіткнеться зі зростанням вартості.
Газ, цена
Річні тарифи залишилися стабільними / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНіАН

Коротко:

  • 8 постачальників працюють на ринку
  • Річні тарифи незмінні: 7,96–9,99 грн/куб
  • Місячні ціни зросли на ~6 грн

Українські газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на квітень, і для частини споживачів вартість газу зросте. Про це повідомляє профільне видання "ГазПравда".

На ринку наразі працює вісім постачальників: чотири з них пропонують лише річні тарифи, ще чотири — як річні, так і місячні.

відео дня

Як змінилися ціни

Річні ціни залишилися без змін, тоді як місячні тарифи порівняно з березнем зросли в середньому на 6 грн за кубометр.

Ціна на газ
Ціна на газ / Фото: ГазПравда

Діапазон тарифів

У результаті річні пропозиції коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Водночас місячні тарифи встановлені у значно ширшому діапазоні — від 8,46 до 31,99 грн за куб. При цьому базовими для побутових споживачів залишаються саме річні тарифи.

"Переважна більшість побутових споживачів – близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Її тариф – 7,96 грн за куб діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українців попереджають про можливе різке зростання тарифів на електроенергію. За словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, міжнародні кредитори вимагають вже цього року переглянути ціни для населення, незважаючи на війну.

Водночас мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості тарифів лінійки FLEXX. Нові умови для абонентів почали діяти з 14 січня 2026 року.

Крім того, в Україні помітно зросли ціни на послуги мереж зарядних станцій для електромобілів. Серед причин подорожчання — відновлення сплати ПДВ при імпорті електрокарів, що в сукупності може істотно вплинути на розвиток і доступність електротранспорту, зазначила експерт з інвестицій в автомобільній галузі Марина Кітіна.

Про джерело: ГазПравда

ГазПравда - це інформаційно‑консультаційна онлайн‑платформа для побутових споживачів газу в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

21:01Війна
Злив даних та зняття обмежень: експерт розкрив механізм шантажу Угорщини в ЄС

Злив даних та зняття обмежень: експерт розкрив механізм шантажу Угорщини в ЄС

20:33Світ
США пом’якшили санкції проти Росії: які заходи більше не діють

США пом’якшили санкції проти Росії: які заходи більше не діють

20:08Світ
Популярне

Більше
Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Китайський гороскоп на завтра, 1 квітня: Мавпам - побачення, Козлам - задоволення

Китайський гороскоп на завтра, 1 квітня: Мавпам - побачення, Козлам - задоволення

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

"Вся правда про материнство": Ребрик розповіла про зміни в молодшій доньці

"Вся правда про материнство": Ребрик розповіла про зміни в молодшій доньці

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя Каменських
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти