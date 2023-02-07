Перерахунок пенсій у березні: хто отримає надбавку і скільки вона становитиме

У березні нинішнього року запланована масштабна індексація пенсій. Надбавку в розмірі 500 грн можуть отримати ті пенсіонери, у яких розрахунковий розмір виплати близький до мінімальної, повідомляє портал Обозрєватєль.
Як повідомляють у Мінсоцполітики, будуть збільшені розрахункові розміри виплат (без надбавок) − орієнтовно на 24%.
Також повідомляється, що підвищувати будуть не повний розмір пенсії, а розрахункове число. Під час підвищення не будуть враховуватися надбавки −наприклад, надбавка за стаж або ж за вік.
Як кажуть посадові особи, пенсії, які розраховані за спеціальними законами, підвищуватися не будуть. В першу чергу мова йде про чиновників і держслужбовців. А ось військовим пенсіонерам виплати будуть проіндексовані за абсолютно особливими правилами, чия розробка зараз триває.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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