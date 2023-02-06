Як подати папери на оформлення пенсії й не втратити частину грошей: експерти роз'яснили нюанс

В Україні варто подавати заяву на нарахування пенсію в той же рік, коли вона повинна бути нарахована, кажуть експерти - це обіцяє деяку вигоду.

Експерти роз'яснили нюанс правильного оформлення пенсії / колаж УНІАН

В чинному українському пенсійному законодавстві є один нюанс - пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо людина подала документи не пізніше 3 місяців з дня настання такого вікового показника. Як пише портал Social.com.ua, це дає можливість для деякого лавірування.

Як кажуть експерт, тут мова йде не про рік призначення пенсії, а про рік звернення за її призначенням.

Таким чином, якщо призначення пенсії відбулося, наприклад, у січні 2023 року, а звернення було зроблено у грудні 2022 року, то для обчислення пенсії враховуватимуть середню заробітну плату за 2019-2021 роки (за три роки, які були до звернення за її призначенням). Якщо заяву на призначення пенсії буде подано в 2023 році, тоді для її обчислення буде врахована вже новіша і, ймовірно, набагато вища середня заробітна плата за 2020-2022 роки.

Експерти зайвий раз нагадали − звернення за призначенням пенсії українцями може проводитися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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