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Все вирішить один нюанс: як зміниться ціна на курятину в Україні

Юрій Берендій
8 квітня 2025, 10:04
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Ціни на курятину починають зростати, якщо значна кількість продукції йде на експорт, а альтернативи на внутрішньому ринку немає, зазначив експерт.
Все вирішить один нюанс: як зміниться ціна на курятину в Україні
Від чого безпосередньо залежатиме ціна на курятину / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Марчук:

  • Великі виробники курятини орієнтовані на зовнішні ринки
  • Ціна на курятину залежатиме від цін на зернову групу

Ціни на курятину в Україні можуть змінюватися залежно від ситуації на експортних ринках та внутрішньої пропозиції. Про це під час чату на Главреді розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. відповідаючи на питання про те, як коливається ціна на курятину протягом року і в які місяці вона стає піковою.

За його словами, ціна на курятину в Україні багато в чому залежить від зовнішніх ринків.

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"Якщо курятина йде на експорт, і є достатня пропозиція всередині країни, то ціни стабільні. Якщо експорт відбувається, а достатньої пропозиції немає, відповідно, ціни починають зростати", - зауважив він.

Марчук також зазначив, що орієнтованість великих підприємств на зовнішні ринки дає змогу невеликим господарствам нарощувати поголів'я та збільшувати свою нішу на внутрішньому ринку.

"Тому ціна на продукцію птахівництва безпосередньо залежатиме від цін на зернову групу", - резюмував Денис Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні спостерігається нестача якісних груш, придатних для тривалого зберігання, що спричинило зростання цін до 160 гривень за кілограм. Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що українським виробникам варто переосмислити методи вирощування, зберігання та селекції фруктів.

Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що у 2025 році найбільше подорожчання серед м’ясної продукції може торкнутися яловичини. За його словами, цей вид м’яса завжди залишався найдорожчим і вважався преміальним в Україні.

Також у березні зафіксовано рекордне зростання вартості соняшникової олії — середня ціна сягнула 77,5 гривень за пляшку. За словами керівниці аналітичного відділу УКАБ Світлани Литвин це означає, що протягом року ціна на олію зросла на 38%.

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Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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