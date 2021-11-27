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Перед новим роком в Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

27 листопада 2021, 09:14
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Експерти прогнозують, що ціни піднімуться на 16-20%. Особливо подорожчання торкнеться овочів і м'яса.

супермаркет, Продукти, магазин
Перед Новим роком 2022 в Україні подорожчають овочі та м'ясо / УНІАН

Перед новорічними святами на українських ринках і магазинах традиційно подорожчають продукти. В середньому ціни зростуть приблизно на 20%.

Особливо подорожчання торкнеться овочів та м'яса, йдеться в програмі Сніданок з 1+1.

Експерти прогнозують, що ціни піднімуться на 16-20%. Зокрема, вартість цибулі буде у 2,5 раза більше в порівнянні з груднем минулого року. Також на 20% подорожчають помідори, перець і огірки. На 10% підстрибне ціна на моркву, буряк і капусту.

Що стосується м'яса, то подорожчають свинина та курятина. Свинина зросте у ціні на 20%, а курятина – на 10%.

Як повідомляв Главред, в Україні стали різко зростати ціни на продукт з "борщового набору". Фермери підвищують вартість буряка. Зараз коренеплід коштує в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в кінці листопада 2020-го року.

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читайте такожУ скільки обійдеться новорічний стіл 2022: ціна здивуєВ середньому, за тиждень ціни на столовий буряк виросли в півтора раза. І сьогодні українські фермери готові відвантажувати даний коренеплід не дешевше 9-12 грн / кг.

При цьому на українських ринках і в магазинах подешевшала картопля. За даними експертів Українського клубу аграрного бізнесу, в листопаді 2021 картопля подешевшала на 20% і в середньому коштує шість гривень за кілограм.

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