Українців попередили про різке зростання цін на вершкове масло

Вершкове масло в Україні може подорожчати на 15% - експерт / Фото pixaby

До кінця року ціни на вершкове масло в Україні можуть зрости ще на 15%. Така тенденція пов'язана зі світовим подорожчанням масла і реакцією українського ринку на зміни. Про це заявив директор компанії Infagro Василь Вінтоняк.

Як розповів експерт Delo.ua, сьогодні ціни на вершкове масло найвищі за останні роки. Подібна тенденція пов'язана з тим, що в світі фіксується зростання вартості сировини через рекордні ціни на природний газ. Також ціни на вершкове масло високі через зростання попиту на сировину з боку трейдерів. Втім, ціна кінцевого продукту в Україні зростає не так швидко, як на інших ринках.

Наразі рівень експорту та імпорту практично однаковий - близько 10 тисяч тонн відправляється на експорт, і приблизно стільки ж імпортується. За підсумками цього року показники продажу масла за кордон можуть зрости до 11 тисяч тонн.

"Декілька років тому ми експортували олію до ЄС, але наразі переважно продаємо до пострадянських країн, як Казахстан, Вірменія, Молдова, Грузія. Три роки тому Україна експортувала до 30 тисяч тонн за рік, але зараз у нас вже немає таких обсягів молока, щоб виробити стільки масла і продати його", - додав Вінтоняк.

Також експерт підкреслив, що імпортується масло в основному з Польщі. Причому собівартість польської сировини після розмитнення вища - понад 200 гривень за кілограм – ніж в Україні (180 гривень за кілограм). З цієї причини іноземним експортерам невигідно завозити сировину до нашої країни.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на вершкове масло в Україні можуть зрости через ситуацію на світовому ринку. У світі за останній місяць вартість олії зросла приблизно на 30%. При цьому підвищення цін на олію за останні роки на українському ринку пояснюють також високим попитом на сировину, яку в країні стали значно менше виробляти.

Главред рекомендує: