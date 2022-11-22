Підвищення пенсій з грудня: кому і на скільки збільшать виплати

Українцям пообіцяли підвищення пенсій / censor.net

В Україні з 1 грудня Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій деяким категоріям громадян.

Зокрема, буде проведено перерахунок пенсій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, повідомляє пресслужба ПФУ.

"З 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком і доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок і підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", — повідомили у фонді.

Розмір підвищення пенсійних виплат

Згідно з повідомленням, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшиться на 66 грн – з 2 027 грн до 2 093 грн.

"Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально і залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі. Як правило, такий перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, проте середній розмір підвищення є недостатньо великим", — зазначили у ПФУ.

Також буде проведено перерахунок пенсій у зв'язку зі встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам, які отримують "страхові" пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу.

"З 1 грудня 2022 року у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років, пенсія яким призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та які мають страховий стаж чоловіка – не менше 35 років, жінки – не менше 30 років, розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути менше ніж 2 500 грн", — сказано в повідомленні.

Відзначається, що, якщо їх розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2 500 грн, встановлюється доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Крім цього, у зв'язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника будуть підвищені виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів осіб. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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