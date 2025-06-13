Пенсіонерам в Україні можуть зменшити пенсію до 20% - пояснення ПФУ

Головне:
- Чому пенсіонерам доводиться повертати частину пенсії
- Які зміни потрібно повідомляти ПФУ, щоб не втратити гроші
В Україні пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі надмірних виплат. Пенсійний фонд пояснює, що така ситуація виникає, коли особі нараховано більше, ніж їй належить за законом.
Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області радять пенсіонерам уважно відстежувати всі зміни у своїй особистій ситуації.
У деяких випадках ці зміни можуть вплинути на розмір пенсійних виплат, що призведе до утворення переплати. У таких випадках Пенсійний фонд має право вимагати повернення зайво нарахованих коштів.
Які події потрібно повідомляти до Пенсійного фонду:
- Офіційне працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності;
- Звільнення з роботи або припинення підприємництва;
- Повернення на посаду, якщо пенсія була призначена за вислугу років;
- Зміна адреси проживання;
- Втрата спеціального статусу (наприклад, ветерана);
- Зміни, що впливають на право на надбавки (наприклад, якщо дитині вже виповнилося 18 років).
Як і в якому розмірі стягуються зайві кошти:
Повернення коштів може здійснюватися у двох форматах:
- Добровільно — через особисте звернення пенсіонера до сервісного центру ПФУ;
- Примусово — згідно з рішенням суду. У цьому разі щомісяця з пенсії утримуватимуть до 20% суми, допоки борг не буде повністю погашений.
"Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку", - йдеться в повідомленні ПФУ.
Виплати пенсій в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, пенсіонерам у 9 областях України призначать додаткові виплати. Декілька категорій громадян можуть розраховувати на допомогу, яку продовжили ще на місяць.
Також розповідалося, що українцям виплатять пенсії одразу за 6 місяців. Цей механізм передбачено чинним законодавством та є легальною процедурою, яку координує Пенсійний фонд України.
В той же час деякі пенсіонери можуть залишитися взагалі без пенсії і соцдопомоги. У ПФУ пояснили, через які 5 причин українцям можуть відмовити в отриманні виплат.
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Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
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