Пенсіонерам в Україні можуть зменшити пенсію до 20% - пояснення ПФУ

Стягнення може бути добровільним (через особисте звернення до ПФУ) або примусовим (за рішенням суду).

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Пенсійний фонд пояснив, як уникнути переплат і боргів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Чому пенсіонерам доводиться повертати частину пенсії

Які зміни потрібно повідомляти ПФУ, щоб не втратити гроші

В Україні пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі надмірних виплат. Пенсійний фонд пояснює, що така ситуація виникає, коли особі нараховано більше, ніж їй належить за законом.

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області радять пенсіонерам уважно відстежувати всі зміни у своїй особистій ситуації.

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У деяких випадках ці зміни можуть вплинути на розмір пенсійних виплат, що призведе до утворення переплати. У таких випадках Пенсійний фонд має право вимагати повернення зайво нарахованих коштів.

Які події потрібно повідомляти до Пенсійного фонду:

Офіційне працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності; Звільнення з роботи або припинення підприємництва; Повернення на посаду, якщо пенсія була призначена за вислугу років; Зміна адреси проживання; Втрата спеціального статусу (наприклад, ветерана); Зміни, що впливають на право на надбавки (наприклад, якщо дитині вже виповнилося 18 років).

Як і в якому розмірі стягуються зайві кошти:

Повернення коштів може здійснюватися у двох форматах:

Добровільно — через особисте звернення пенсіонера до сервісного центру ПФУ;

— через особисте звернення пенсіонера до сервісного центру ПФУ; Примусово — згідно з рішенням суду. У цьому разі щомісяця з пенсії утримуватимуть до 20% суми, допоки борг не буде повністю погашений.

"Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку", - йдеться в повідомленні ПФУ.

Виплати пенсій в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, пенсіонерам у 9 областях України призначать додаткові виплати. Декілька категорій громадян можуть розраховувати на допомогу, яку продовжили ще на місяць.

Також розповідалося, що українцям виплатять пенсії одразу за 6 місяців. Цей механізм передбачено чинним законодавством та є легальною процедурою, яку координує Пенсійний фонд України.

В той же час деякі пенсіонери можуть залишитися взагалі без пенсії і соцдопомоги. У ПФУ пояснили, через які 5 причин українцям можуть відмовити в отриманні виплат.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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