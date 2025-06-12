Хто залишиться взагалі без пенсії і соцдопомоги: які категорії українців в зоні ризику

Одна категорія українців взагалі не може претендувати на пенсію, і при цьому 5 причин можуть завадити їм отримати соціальну допомогу.

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Хто залишиться взагалі без пенсії і соцдопомоги/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Хто з українців не має права на пенсію

Через які 5 причин українцям можуть відмовити в отриманні соцдопомоги

Українці, які не мають навіть 15 років стажу, не можуть претендувати на пенсію. Для них передбачена соціальна допомога, проте є 5 випадків, коли навіть в отриманні соціальної допомоги можуть відмовити.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Зазначається, що відмовити у соціальній допомозі можуть через такі підстави:

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середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

людина отримує пенсію або іншу соцдопомогу, працює або займається іншою діяльністю, що приносить дохід;

члени сім'ї здійснили покупку чи оплату послуг на понад 50 тисяч гривень протягом року до звернення за допомогою;

перевірка виявила додаткові джерела доходу, не вказані у декларації;

у власності є друга квартира або будинок (якщо загальна площа – понад 21 квадратний метр на людину та 10,5 квадратного метра на сім’ю), більше одного автомобіля.

Заяву на отримання соціальної пенсії розглядають 30 днів.

Як "докупити" страховий стаж

Проте якщо людині не вистачає стажу для пенсії, вона може допрацювати необхідну кількість місяців або років. Однак є ще один варіант – "докупити" цей стаж, розповіли у Пенсійному фонді.

Там зазначили, що це стосується тільки періоду з 2004 року, коли людина не була працевлаштована чи зареєстрована як ФОП. Платники податків, які були застрахованими, але не платили Єдиний соціальний внесок в період дії пільги, за цей час "докупити" стаж також не зможуть.

Для того, щоб докупити необхідну кількість стажу, треба звернутися до податкового органу й укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Стаж, якого не вистачає, можна докупити одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за визначений період часу.

"Одноразова сплата суми єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2", – йдеться у повідомленні.

Станом на цей час мінімальний страховий внесок в Україні становить 1760 гривень, тобто за місяць необхідно платити 3520 гривень.

Одноразову оплату потрібно провести упродовж 10 календарних днів з моменту підписання договору. Якщо договір укладено терміном не менше одного року – внески сплачуються поступово.

Які документи необхідно подати для виходу на пенсію/ Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці – хто у списку. Перерахунок провели ще у квітні, проте через технічні нюанси виплати затрималися. Тому у червні пенсіонери в Україні отримають доплати одразу за 3 місяці.

Також раніше повідомлялося, що українцям виплатять пенсії одразу за 6 місяців – кому пощастило і як оформити. Частина пенсіонерів може скористатися спеціальною опцією — отримати пенсію наперед одразу за шість місяців.

Нагадаємо, підвищення пенсій та зарплат в Україні буде – що запланував уряд. Вже відомо, якими будуть мінімальні пенсії та зарплати у наступні кілька років.

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Що таке Пенсійний фонд України? Пенсійний фонд України — центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє "Вікіпедія".

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