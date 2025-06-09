Українцям виплатять пенсії одразу за 6 місяців: кому пощастило і як оформити

Частина пенсіонерів може скористатися спеціальною опцією — отримати пенсію наперед одразу за шість місяців.

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Частина пенсіонерів отримає пенсії за пів року / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєетеся:

Хто може отримати пенсію авансом

Які є умови для отримання пенсії за 6 місяців наперед

Як оформити виплати авансом

Українські пенсіонери мають можливість отримати пенсію авансом — одразу за шість місяців наперед. Така опція передбачена для тих, хто виїжджає з України на постійне місце проживання за кордон. Цей механізм передбачено чинним законодавством та є легальною процедурою, яку координує Пенсійний фонд України.

Згідно зі статтею 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на отримання пенсії авансом мають виключно ті громадяни, які:

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є пенсіонерами в Україні;

прийняли рішення виїхати за межі країни на постійне місце проживання (ПМП);

офіційно знялися з реєстрації місця проживання в Україні.

Для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном, зокрема через війну, ця опція не застосовується — вони продовжують отримувати пенсію щомісячно. Проте такі пенсіонери повинні щороку підтверджувати свою особу відповідно до вимог ПФУ.

Як оформити пенсію за пів року наперед

Щоб скористатися правом на виплату пенсії авансом, потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України із такими документами:

паспорт для виїзду за кордон з відміткою про ПМП або документ, що посвідчує іноземця чи особу без громадянства;

довідка про зняття з реєстрації місця проживання в Україні;

відповідна заява на виплату пенсії за шість місяців наперед.

Після подання документів пенсію за пів року зарахують на банківський рахунок пенсіонера. Гроші зараховуються на банківський рахунок протягом одного календарного місяця.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка - Главред

Що відбувається після виїзду за кордон

Після офіційного оформлення ПМП та отримання авансу, більшість пенсіонерів втрачають право на подальші пенсійні виплати з України. Винятки становлять лише випадки, коли між Україною та країною проживання укладено відповідну міжнародну угоду про пенсійне забезпечення.

Тимчасово переміщені особи, які не втратили українську реєстрацію, залишаються в системі пенсійного забезпечення. Вони можуть продовжити отримувати пенсію, але щороку мають підтверджувати свою особу — наприклад, через дипломатичні представництва або цифрові сервіси, передбачені ПФУ.

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні можуть обмежити розмір щомісячних пенсій через судові стягнення — у межах 20–50%. Відповідну ініціативу оприлюднила Федерація профспілок України. Вирахування застосовуватимуться у разі переплат через порушення або незаконні дії пенсіонера, а також у разі виплати аліментів, відшкодування шкоди чи повернення зайво отриманих сум.

Також деякі українські пенсіонери мають право на 100% знижку на оплату комунальних послуг. Це стосується колишніх працівників бюджетної сфери — педагогів, медиків, бібліотекарів, агроспеціалістів, музейників — які проживають у сільській місцевості.

Крім цього, рацюючі пенсіонери, які до 1 березня набули щонайменше два роки стажу, отримають доплати одразу за три місяці — квітень, травень і червень. Надбавка становитиме в середньому від 300 до 500 грн на місяць і залежатиме від стажу, зарплати та коефіцієнта.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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