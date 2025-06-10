Пенсіонерам у 9 областях України призначать додаткові виплати - деталі

Декілька категорій громадян можуть розраховувати на допомогу, яку продовжили ще на місяць.

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У яких областях України пенсіонери отримають доплату / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили в ПФУ:

Деяким українцям продовжать виплати в рамках однієї з програм ООН

Виплати призначають автоматично для мешканців 9 областей України

В Україні продовжено Всесвітню продовольчу програму ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та осіб з інвалідністю до кінця липня. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У відомстві зазначили, що завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей вже отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.

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"Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень", - йдеться у повідомленні.

Додаткові виплати отримають ті громадяни, які проживають в 9 регіонах активних або можливих воєнних дій, а саме: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

У ПФУ попередили, що подавати заявки чи реєструватися не потрібно, адже допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким громадяни вже отримують пенсію або соціальні виплати.

Призначення виплат українцям - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кабінет міністрів змінив правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю. Запроваджено нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого та позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги для вразливих категорій населення.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів має намір підвищити розмір базової соціальної допомоги, зробивши його значно вищим за поточний прожитковий мінімум.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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