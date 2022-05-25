Пенсії та соцвиплати скоротять мінімум на 10%: уряд затіяв масштабну перевірку- ЗМІ

Пенсії та соцвиплати скоротять мінімум на 10% - ЗМІ / ua.depositphotos.com

Крім прийдешньої зміни формули розрахунку субсидій і сум пільг на оплату комунальних послуг українців очікує і ряд інших змін у питаннях отримання виплат від держави. Про це повідомляє проєкт "Соцпортал".

Є інформація, що Мінсоцполітики разом з Мінфіном і Мінцифрової трансформації проведуть ретельну перевірку громадян, які отримують пенсії, соціальні виплати, субсидії і т.д. причому передбачається, що обсяги цих виплат скоротяться як мінімум на 10%.

Всі перераховані відомства звірять власні реєстри, щоб виявити:

громадян, які отримують пенсії на основі підроблених довідок;

осіб, які мають фальшиві довідки про інвалідність;

тих, хто оформив соціальну допомогу відразу в декількох регіонах України.

Громадян перевірятимуть на наступних етапах:

при зверненні за соціальною допомогою;

у момент отримання допомоги;

після отримання виплат.

На кожному етапі перевірятимуться видані державними органами документи та різні відомості, зокрема:

інформація про зареєстровані транспортні засоби;

дані про порушення прикордонного режиму;

відомості про оформлення на митниці авто, що ввозяться з-за кордону;

виписки з банківських рахунків;

відомості про джерела доходів.

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Нагадаємо, раніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг. за квітень виплатять 43% субсидії і 59% пільги, які були нараховані в січні нинішнього року.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Чиновники зазначають, що зменшення виплат пов'язане з меншою сумою комунального рахунку (без опалення) та з наслідками воєнного стану.