Пенсії та соцвиплати скоротять мінімум на 10%: уряд затіяв масштабну перевірку- ЗМІ

Мінсоцполітики разом з Мінфіном і Мінцифрової трансформації проведуть в країні ретельну перевірку громадян, які отримують пенсії та інші виплати.
Крім прийдешньої зміни формули розрахунку субсидій і сум пільг на оплату комунальних послуг українців очікує і ряд інших змін у питаннях отримання виплат від держави. Про це повідомляє проєкт "Соцпортал".
Є інформація, що Мінсоцполітики разом з Мінфіном і Мінцифрової трансформації проведуть ретельну перевірку громадян, які отримують пенсії, соціальні виплати, субсидії і т.д. причому передбачається, що обсяги цих виплат скоротяться як мінімум на 10%.
Всі перераховані відомства звірять власні реєстри, щоб виявити:
- громадян, які отримують пенсії на основі підроблених довідок;
- осіб, які мають фальшиві довідки про інвалідність;
- тих, хто оформив соціальну допомогу відразу в декількох регіонах України.
- Громадян перевірятимуть на наступних етапах:
- при зверненні за соціальною допомогою;
- у момент отримання допомоги;
- після отримання виплат.
На кожному етапі перевірятимуться видані державними органами документи та різні відомості, зокрема:
- інформація про зареєстровані транспортні засоби;
- дані про порушення прикордонного режиму;
- відомості про оформлення на митниці авто, що ввозяться з-за кордону;
- виписки з банківських рахунків;
- відомості про джерела доходів.
читайте такожЯк правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном: у Пенсійному фонді дали рекомендації
Нагадаємо, раніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг. за квітень виплатять 43% субсидії і 59% пільги, які були нараховані в січні нинішнього року.
З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.
Чиновники зазначають, що зменшення виплат пов'язане з меншою сумою комунального рахунку (без опалення) та з наслідками воєнного стану.