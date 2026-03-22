Основний продукт українців різко подорожчав: що відомо про рекордні ціни

Недорогі упаковки практично відразу розкуповуються, і на полицях частіше залишаються дорожчі варіанти.

Ціни на гречку зросли / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ціни на гречку в деяких магазинах наблизилися до 90 гривень

Дешеві пропозиції гречки швидко зникають у магазинах

Навесні 2026 року мешканці Києва помітили відчутне подорожчання продуктів першої необхідності.

Особливо це торкнулося круп: доступні варіанти стали рідкістю, а ціни почали швидко зростати, повідомляють "Новини.LIVE".

Найбільше здивування викликала гречка — у деяких магазинах її вартість наблизилася до 90 гривень за кілограм. При цьому недорогі упаковки практично відразу розкуповуються, і на полицях частіше залишаються дорожчі варіанти.

Моніторинг супермаркетів показує, що, наприклад, невеликі упаковки в пакетиках виходять ще дорожче при перерахунку на кілограм, а середня ціна фасованої продукції тримається на рівні близько 80 грн/кг. Дешевші пропозиції швидко зникають, що ускладнює пошук бюджетної крупи для покупців.

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину та яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней та втрату поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

Про джерело: Новини.LIVE Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network". До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова. Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці: повага до читача і його право на правду

об’єктивність та неупередженість

повнота і всебічний аналіз інформації

простота і доступність

відсутність прихованої реклами

унікальність та оперативність

