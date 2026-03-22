Основний продукт українців різко подорожчав: що відомо про рекордні ціни

Олексій Тесля
22 березня 2026, 22:24
Недорогі упаковки практично відразу розкуповуються, і на полицях частіше залишаються дорожчі варіанти.
гречка, гроші
Ціни на гречку зросли

Головне:

  • Ціни на гречку в деяких магазинах наблизилися до 90 гривень
  • Дешеві пропозиції гречки швидко зникають у магазинах

Навесні 2026 року мешканці Києва помітили відчутне подорожчання продуктів першої необхідності.

Особливо це торкнулося круп: доступні варіанти стали рідкістю, а ціни почали швидко зростати, повідомляють "Новини.LIVE".

Найбільше здивування викликала гречка — у деяких магазинах її вартість наблизилася до 90 гривень за кілограм. При цьому недорогі упаковки практично відразу розкуповуються, і на полицях частіше залишаються дорожчі варіанти.

Моніторинг супермаркетів показує, що, наприклад, невеликі упаковки в пакетиках виходять ще дорожче при перерахунку на кілограм, а середня ціна фасованої продукції тримається на рівні близько 80 грн/кг. Дешевші пропозиції швидко зникають, що ускладнює пошук бюджетної крупи для покупців.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину та яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней та втрату поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Китайський гороскоп на завтра, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Китайський гороскоп на завтра, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Гороскоп Таро на завтра, 23 березня: Близнюкам — подарунок, Рибам — перерва

Гороскоп Таро на завтра, 23 березня: Близнюкам — подарунок, Рибам — перерва

Їм дістанеться неземне везіння: фортуна різко змінить життя трьох знаків зодіаку

Їм дістанеться неземне везіння: фортуна різко змінить життя трьох знаків зодіаку

Зібров розплакався на концерті Віктора Павлика: що сталося

Зібров розплакався на концерті Віктора Павлика: що сталося

