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В Україні значно знизилися ціни на свинину: в чому причина

4 лютого 2022, 20:00

Відомо, що представники м'ясопереробки очікують наступного тижня стабілізації цін закупівлі.

свинина
В Україні дешевшає свинина / УНІАН

На поточному тижні середня ціни свинини живою масою зменшилася на 2,5% порівняно з попереднім тижнем і склала 43,7 грн/кг, передають аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

"За результатами попередніх торгів оператори центральних і східних областей переглянули ціни на 0,5-2 грн/кг у бік зниження. Тому ціновий коридор в цих регіонах знизився до 43-45 грн/кг.о Онак на заході країни відбулася стабілізація цін в діапазоні 42-43,5 грн/кг", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що представники м'ясопереробки очікують наступного тижня на стабілізацію цін закупівлі.

"Торгівля свининою йде планово і відповідає звичайним сезонним тенденціям, а попит і пропозиція на ринку живця відносно врівноважені", - відзначили м'ясопереробники.

Як повідомляв Главред, раніше в Українському союзі промисловців і підприємців заявляли, що високі ціни на енергоносії спровокують подорожчання овочів. Теплична галузь занурилася в серйозну кризу, а вартість овочів може злетіти мінімум на 40%. У такій ситуації вітчизняні продукти можуть програвати конкуренцію на ринку імпортним овочам.

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