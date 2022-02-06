В Україні різко злетів у ціні хліб / УНІАН

В Україні знову зросли ціни на хліб - вартість досягла рекордного рівня за останні п'ять років.

Як повідомляє Agravery.com, у лютому 0,6 кг хліба в супермаркеті коштує 25,9 грн. Подорожчав у магазинах і нарізний хліб вагою 0,6 кг: коштує 25,5 грн, що на гривню більше, ніж у січні.

Відзначається, що з серпня 2021 р. ціни на пшеничний хліб почали зростати. До вересня ціна збільшилася на 0,45 грн. Хліб коштував 23,4 грн. З цього часу вартість хліба щомісяця зростає. Зараз цей вид хлібу коштує 25,9 грн.

Виріс у ціні і житній хліб. У січні в супермаркетах ціна хліба склала 30,6 грн за 0,9 кг. В лютому вартість склала 31,5 грн.

Батон подорожчав теж. Так:

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батон Київський нарізний нарізка (500 грам) виріс в ціні на 1,31 грн - з 23,02 грн до 24,33 грн;

батон Рум'янець нарізка (450 грам) - на 18 коп., з 20,07 грн до 20,25 грн.

Станом на 4 лютого ціна батона нарізного (450 грам) в супермаркетах Києва встановилася на рівні 17,9-21,49 грн.

Водночас Україна продовжує нарощувати продаж зерна за кордон. Станом на 2 лютого, зернових та зернобобових культур продано понад 38,6 млн тонн. Це майже на 5,5 млн тонн більше, ніж на 6 січня 2022 року. І на 9,27 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Водночас експерти зазначають: за кордон вивезено понад 90% продовольчого зерна. А саме з нього печуть хліб.

Про нарощування продажів повідомила пресслужба Мінагрополітики. Зокрема, вже експортовано:

пшениці – 17,079 млн тонн (на 3 986 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року);

ячменю – 5 428 млн тонн (+1 530 млн тонн);

жита – 156,5 тис. тонн (+154,8 тис. тонн);

кукурудзи – 15 644 млн тонн (+3 842 млн тонн).

Як розповіла завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало в коментарі КП в Україні, через подорожчання енергоресурсів хліб і хлібобулочні вироби також можуть зрости в ціні на 10-25%.

"Урядова постанова про обмеження цін на соціально значущі продуті зможе лише деякий час стримувати різке зростання цін до стабілізації цін на енергоносії", - сказала експерт.

До слова, очікувати, що майбутній урожай допоможе знизити ціни на продукти харчування або хоча б загальмувати їх зростання, не варто. Зараз багато країн зіткнулися з дефіцитом добрив через їх високі ціни, тому прогнози щодо обсягів майбутніх врожаїв поки що не дуже позитивні.

Раніше йшлося про те, що в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг. У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 раза.

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