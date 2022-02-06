В Україні різко подорожчала капуста

Крім цього, в ціні злетів цілий ряд овочів.
За останні два тижні білокачанна капуста стала рекордсменом за темпами зростання вартості серед продуктів харчування в Україні. Вона подорожчала за цей період на 11% і таким чином зараз коштує близько 21,59 грн/кг.
За результатами моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), через те, в 2020 році на цей овоч були дуже низькі ціни, аграрії в 2021 році істотно скоротили площу її вирощування.
"Фактор зменшення власного виробництва в комбінації зі зростанням цін на капусту в сусідніх країнах (коли є можливість експортувати її туди) привів до такого стрімкого зростання ціни в цьому році. Крім того, збільшення вартості енергоресурсів на її зберігання і сезонний фактор додатково сприяли її подальшому зростанню", – кажуть експерти.
Також у зв'язку зі збільшенням витрат по зберіганню продукції за останні два тижні зросли і середні ціни на такі овочі: морква (+10% до 14,70 грн/кг), цибуля (+7% до 15,40 грн/кг), буряк (+7% до 16,40 грн/кг) і картопля (+5% до 9,14 грн/кг).
Продовжує зростати в ціні і вершкове масло. Зокрема, 3 лютого упаковку вершкового масла вагою 200 г можна було купити за 54,46 грн/кг, тобто на 7% перевищує ціну 2 тижні тому.
Подорожчання продуктів аналітики пов'язують з:
- зменшенням виробництва вершкового масла в Україні;
- зростанням ціни на олію в Європейському Союзі (основний імпортер даного продукту в Україну);
- зростанням в ціні сировини для виробництва масла (молока) та інших складових собівартості.
"З початком нового року почала зростати в ціні і яловичина. Якщо ціни на свинину і м'ясо птиці росли поступово, то зараз ціни на яловичину пішли вгору. За останні 2 тижні середня ціна на яловичину зросла на 6% і на 3 лютого 2022 року коштує 205,38 грн/кг.в Україні продовжують зменшуватися обсяги виробництва яловичини, і за результатами 2021 року таке скорочення склало 10%. Зменшення пропозиції на ринку і зростання складових собівартості, що зараз спостерігається практично за всіма статтями, неминуче призводить до зростання ціни", - додали в УКАБ.
Нагадаємо, в Україні знову зросли ціни на хліб - вартість досягла рекордного рівня за останні п'ять років.
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