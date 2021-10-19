Від 220 грн за кілограм і вище: в Україні злетять ціни на сир

Сир в Україні подорожчає / Фото ua.depositphotos.com

В Україні подорожчав сир - вже зараз він коштує дорожче, ніж, наприклад, у Білорусі. У жовтні ціни на сир в Україні зростуть ще на 5%.

Сировари кажуть, що збільшення ціни на їхню продукцію необхідно для виживання виробництва, передає InfAgro. При цьому така ситуація призводить до того, що українці починають купувати імпортний сир, який коштує дешевше. Таким чином, навіть якщо в майбутньому ціни вирівняються, то багато хто віддаватиме перевагу вже іноземним продуктам.

Деякі великі оператори в жовтні хочуть збільшити ціну на сир на 5%. Це означає, що у продажу він не коштуватиме дешевше, ніж 220 гривень за кілограм.

Прогнозується також, що виробництво сиру в Україні й надалі скорочуватиметься.

Читайте такжеЯкі сири небезпечні для здоров'я: лікарі дали відповідьЯк повідомляв Главред, в Україні суттєво дорожчають всі молочні продукти. З початку осені вартість одного літра свіжого молока зросла в роздрібному продажі на 65 копійок. До кінця року цінники ще істотно зростуть. Молоко може коштувати до 50 гривень за літр.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту збільшуватиметься приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія та курячі яйця.