Дорожче, ніж у Росії, Польщі та Білорусі: в Україні "накрутили" ціни на цибулю

В Україні подорожчала цибуля / УНІАН

Виробники овочів борщового набору в Україні знову підняли ціну цибулю.

Аналітики порталу east-fruit повідомляють, що зростання цін на українському ринку поки було не дуже активним, бо місцеві фермери побоювалися масового напливу імпорту.

В результаті середня ціна на цибулю ріпчасту в Україні зросла вже до $ 0,35 / кг.

Інфографіка / east-fruit.com

Аналіз проводився по наступних країнах: Україна, Узбекистан, Молдова, Грузія, Таджикистан, Білорусь, Росія і Польща.

Зелена цибуля і цибуля порей також дорожчають

Згідно з даними порталу Мінфін у порівнянні з попереднім місяцем середні ціни зросли на 9,20%.

Ціни на зелену цибулю і цибулю порей в Україні / index.minfin.com.ua

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.